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ملتقى الذكاء الاصطناعي يستشرف فرص بناء عالم أفضل

10/5/2023 7:23:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنطلق فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، الأربعاء المقبل، بمشاركة 70 متحدثاً رئيسياً من كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية لاستشراف أبرز الفرص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستشراف تأثيراتها على مختلف القطاعات الرئيسية.

وسيسعى قادة القطاع للمساعدة في تشكيل مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية استخدامه لبناء عالم أفضل.

وتركز جلسات وفعاليات الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071»، على 5 محاور رئيسية تشمل: استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

ويهدف الملتقى إلى توفير منصة تجمع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المتخصصة لبحث إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسبل تطوير التشريعات والقوانين التنظيمية والبنية التحتية لتعزيز تطبيقاته الإيجابية، وتوظيفها في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

أكثر من 70 متحدثاً من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية يشاركون في فعاليات "دبي للذكاء الاصطناعي"

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