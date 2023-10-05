مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع مع نهاية تعاملات أمس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات أمس.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعاً بمقدار 9.98 نقاط، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 33119.57 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.56 نقاط، أو 0.1%، ليصل إلى 4258.19 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16.18 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13219.83 نقطة.

كانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد تراجعت الثلاثاء، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة، أي 1.3% وانخفض ستاندرد اند بورز 500 نحو 70 نقطة، أي 1.43% وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 230 نقطة، أي 1.7%.

وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 9.6 ملايين وظيفة في أغسطس، بزيادة 690 ألف وظيفة عن يوليو.

وقال آدم كريسافولي من Vital Knowledge: «تحاول الأسهم الارتداد، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا منضبطين وخجولين، مع القليل من الرغبة في مطاردة الاتجاه الصعودي».

وأضاف: «في هذه المرحلة، يبدو أن المشترين على استعداد لتفويت نسبة 2 ـ 4% القادمة من التقدم لضمان أن يكون المصعد على أساس أكثر استقراراً قبل المشاركة».