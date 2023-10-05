رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بالدور الاحترافي لهيئة المهن الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بالدور الاحترافي المهم الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للارتقاء بالنظم والخدمات الصحية، وتعزيز كفايات الكوادر الصحية في مملكة البحرين، جاء ذلك لدى استقبال رئيس جامعة الخليج العربي في مقر الجامعة بالمنامة، للدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وفي بداية اللقاء، هنأت رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة الدكتور سعد آل فهيد بمناسبة صدور قرار المؤتمر العام لجامعة الخليج العربي بتعيينه رئيساً لجامعة الخليج العربي، معبرة له عن خالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح في قيادة هذا الصرح الأكاديمي الخليجي المشترك
نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على تسخير جامعة الخليج العربي كافة إمكانياتها لدعم المنظومة الصحية في مملكة البحرين، بكافة الوسائل التي تتوفر لجامعة الخليج العربي سواء بتدريب الكوادر، أو إجراء البحوث العلمية المتقدمة، أو نقل التقنيات الطبية الحديثة لا سيما في مجالات العلوم الجينية والخلايا الجذعية والأبحاث السريرية.
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