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رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بالدور الاحترافي لهيئة المهن الصحية

10/5/2023 7:18:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬بالدور‭ ‬الاحترافي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالنظم‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفايات‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالمنامة،‭ ‬للدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيسة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأت‭ ‬رئيسة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بتعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬معبرة‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬أمنياتها‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭
‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كافة‭ ‬إمكانياتها‭ ‬لدعم‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بكافة‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬سواء‭ ‬بتدريب‭ ‬الكوادر،‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬الجينية‭ ‬والخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬والأبحاث‭ ‬السريرية‭.‬

كلمات دالة

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