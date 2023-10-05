تخريج الدورة الأولى للمتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى بقوة دفاع البحرين تخريج دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الأولى» من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وذلك صباح أمس، في كلية عيسى العسكرية الملكية.
وعبرت الخريجات في كلمتهن خلال الحفل عن اعتزازهن وفخرهن لما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة، والتي ساهمت في تأهيلهن عسكرياً وصقل مهاراتهن في هذا الشأن، معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن يكنّ دوماً على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي، وأن يكن بعون الله تعالى درعاً منيعاً وقوة رديفة لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبعد أن أدت الخريجات القسم القانوني قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقات، والشهادات على خريجات دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الأولى».
حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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