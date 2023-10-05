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تخريج الدورة الأولى للمتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية

10/5/2023 7:18:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تخريج‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوى‭ ‬البشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬عيسى‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭.‬

وعبرت‭ ‬الخريجات‭ ‬في‭ ‬كلمتهن‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهن‭ ‬وفخرهن‭ ‬لما‭ ‬تلقوه‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬وتدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تأهيلهن‭ ‬عسكرياً‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬معاهدين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ثم‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بأن‭ ‬يكنّ‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬التام‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وأن‭ ‬يكن‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬درعاً‭ ‬منيعاً‭ ‬وقوة‭ ‬رديفة‭ ‬لمختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬الخريجات‭ ‬القسم‭ ‬القانوني‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوى‭ ‬البشرية‭ ‬بتسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬المتفوقات،‭ ‬والشهادات‭ ‬على‭ ‬خريجات‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

حضر‭ ‬التخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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