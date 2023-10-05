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احتفال بتخرج أطباء بحرينيين بمستوى اللغة الفرنسية B2

10/5/2023 7:18:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إريك‭ ‬جيرو‭ - ‬تلم،‭ ‬أربعة‭ ‬أطباء‭ ‬بحرينيين‭ ‬لتسليمهم‭ ‬شهادة‭ ‬المستوى‭ ‬ B 2‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬جواز‭ ‬سفرهم‮»‬‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و6‭ ‬سنوات،‭ ‬سيقوم‭ ‬الأطباء‭ ‬بتخصصهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تضمينهم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الفرنسية‭.‬

هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬فرنسية‭ ‬ ‭ ‬بحرينية‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬إريك‭ ‬جيرو‭ - ‬تلم‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والبحرين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مدركة‭ ‬الثراء‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬التبادل‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البلدين،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفكري‭ ‬والعلمي‭ ‬والثقافي‭ ‬والإنساني‮»‬‭. ‬

هنأ‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشبان‭ ‬على‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ B 2‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بفضل‭ ‬التزامهم‭ ‬الشخصي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مدرسي‭ ‬الاليانس‭ ‬فرنسيز‭. ‬

وسيكمل‭ ‬الأطباء‭ ‬تخصصهم‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬القلب‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬وجراحة‭ ‬العظام‭. ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬سيعود‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيون‭ ‬الأربعة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬سيكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‭ ‬البحرينية‭ ‬بمهارات‭ ‬عالية‭ ‬اكتسبوها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بوجود‭ ‬أمهر‭ ‬الخبراء‭.‬

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