احتفال بتخرج أطباء بحرينيين بمستوى اللغة الفرنسية B2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل السفير الفرنسي في البحرين، إريك جيرو - تلم، أربعة أطباء بحرينيين لتسليمهم شهادة المستوى
B 2 في اللغة الفرنسية، حيث ستكون هذه الشهادة بمثابة «جواز سفرهم» للانضمام إلى المستشفيات الفرنسية في نوفمبر 2023، خلال مدة تتراوح بين 4 و6 سنوات، سيقوم الأطباء بتخصصهم من خلال تضمينهم في أكثر الفرق الطبية الخبيرة في المستشفيات الفرنسية.
هذا البرنامج هو نتيجة اتفاقية تعاون فرنسية – بحرينية تم توقيعها في عام 2019 خلال زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى فرنسا.
وأكد السفير إريك جيرو - تلم أهمية هذا التعاون الصحي بين فرنسا والبحرين، مضيفة أن المستشفيات «مستعدة لاستقبال الأطباء البحرينيين، مدركة الثراء الذي يسمح به هذا التبادل لكل من البلدين، على المستوى الفكري والعلمي والثقافي والإنساني».
هنأ الأطباء البحرينيين الشبان على حصولهم على مستوى B 2 في اللغة الفرنسية، بفضل التزامهم الشخصي بدعم من مدرسي الاليانس فرنسيز.
وسيكمل الأطباء تخصصهم في طب القلب وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام. بعد خمس سنوات من التخصص في فرنسا، سيعود الأطباء البحرينيون الأربعة إلى البحرين حيث سيكونون قادرين على العمل في مجال تخصصهم في المستشفيات العامة البحرينية بمهارات عالية اكتسبوها في النظام الصحي الفرنسي بوجود أمهر الخبراء.
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