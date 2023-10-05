سبعة قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القامشلي‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬7‭ ‬أشخاص‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬نفذتها‭ ‬مسيّرات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬تعهدت‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬الأحد،‭ ‬وتبناه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬إرهابيا‮»‬‭ ‬وتتهم‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬معه‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬استهداف‭ ‬سيارة‭.‬

وقال‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكّل‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري،‭ ‬إن‭ ‬مسيرات‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬آخر،‭ ‬معملا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الحسكة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬حالة‭ ‬أحدهم‭ ‬حرجة‮»‬‭.‬

وتحدّث‭ ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬مكثّف‭ ‬لطائرات‭ ‬تركية‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬سبق‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التهديدات‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

وشنّت‭ ‬تركيا‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬أصيب‭ ‬شرطيان‭ ‬بجروح‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬بعده‭ ‬أن‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬تدرّبا‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬متعهدا‭ ‬بالرد‭. ‬

ورفض‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬الاتهامات‭ ‬التركية،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تركيا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ذرائع‭ ‬لشرعنة‭ ‬هجماتها‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬مناطقنا‭ ‬وشن‭ ‬عدوان‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬كانت‭ ‬اعلان‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬لتخفي‭ ‬ما‭ ‬ترتكبه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬شعوبنا‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التصريح‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‮»‬‭.‬

وشكّلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وفي‭ ‬صفوفها‭ ‬مقاتلون‭ ‬عرب،‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬خلافته‮»‬‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تشن‭ ‬بدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬ومداهمات‭ ‬ضد‭ ‬جهاديين‭ ‬متوارين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتنفذ‭ ‬أنقرة‭ ‬بانتظام‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭.

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ونفذت‭ ‬تركيا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2019‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الكردية‭.‬