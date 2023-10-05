Friday, 06 October 2023 04:45 GMT

سبعة قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في سوريا

10/5/2023 7:18:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القامشلي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬7‭ ‬أشخاص‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬نفذتها‭ ‬مسيّرات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬تعهدت‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬الأحد،‭ ‬وتبناه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬إرهابيا‮»‬‭ ‬وتتهم‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬معه‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬استهداف‭ ‬سيارة‭.‬

وقال‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكّل‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري،‭ ‬إن‭ ‬مسيرات‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬آخر،‭ ‬معملا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الحسكة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬حالة‭ ‬أحدهم‭ ‬حرجة‮»‬‭.‬

وتحدّث‭ ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬مكثّف‭ ‬لطائرات‭ ‬تركية‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬سبق‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التهديدات‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

وشنّت‭ ‬تركيا‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬أصيب‭ ‬شرطيان‭ ‬بجروح‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬بعده‭ ‬أن‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬تدرّبا‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬متعهدا‭ ‬بالرد‭. ‬

ورفض‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬الاتهامات‭ ‬التركية،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تركيا‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ذرائع‭ ‬لشرعنة‭ ‬هجماتها‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬مناطقنا‭ ‬وشن‭ ‬عدوان‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬كانت‭ ‬اعلان‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬لتخفي‭ ‬ما‭ ‬ترتكبه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬شعوبنا‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التصريح‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‮»‬‭.‬

وشكّلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وفي‭ ‬صفوفها‭ ‬مقاتلون‭ ‬عرب،‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬خلافته‮»‬‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تشن‭ ‬بدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬ومداهمات‭ ‬ضد‭ ‬جهاديين‭ ‬متوارين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتنفذ‭ ‬أنقرة‭ ‬بانتظام‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭.

ونفذت‭ ‬تركيا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2019‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الكردية‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث