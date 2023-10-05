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البرلمان الأوروبي يتّهم باكو بـ((التطهير العرقي)) في ناجورنو كاراباخ

10/5/2023 7:18:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ (‬فرنسا‭) ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اتهم‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬أذربيجان‭ ‬بتنفيذ‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭ ‬بحقّ‭ ‬السكان‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬داعين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬باكو‭. ‬

وفر‭ ‬تقريبًا‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الأرمن‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬منذ‭ ‬استعادتها‭ ‬أذربيجان‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬إنه‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يدين‭ ‬بشدّة‭ ‬التهديدات‭ ‬والعنف‭ ‬الذي‭ ‬ترتكبه‭ ‬القوات‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬المشرّعون‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مستهدفة‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الهجوم‭ ‬واتهامات‭ ‬بانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬

كما‭ ‬حضّوا‭ ‬الكتلة‭ ‬على‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬اعتماد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‮»‬‭ ‬وطالبوا‭ ‬بروكسل‭ ‬بمراجعة‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬البلاد‭. ‬

والقرار‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬491‭ ‬مشرّعا‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة‭ ‬لا‭ ‬يلزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬باتخاذ‭ ‬أي‭ ‬تدبير،‭ ‬لكنه‭ ‬سيغضب‭ ‬باكو‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬بشدة‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬ودعت‭ ‬أرمن‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬علنا‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬و«إعادة‭ ‬الاندماج‮»‬‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬

ويقول‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬أوروبيون‭ ‬إن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أذربيجان‭ ‬ليس‭ ‬مطروحا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬وقد‭ ‬تتّخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭. ‬

وكثف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وارداته‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬منذ‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬وجه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وقال‭ ‬ميشال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬السياسية‭ ‬الأوروبية‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬وسنحدد‭ ‬الموعد‭ ‬معا،‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬باشينيان‭ ‬والرئيس‭ ‬علييف‮»‬‭. ‬

والتقى‭ ‬ميشال‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشار‭ ‬الالماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭.
‬وإثر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬دعا‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬تام‭ ‬لمبدأ‭ ‬عدم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬التهديد‭ ‬باستخدام‭ ‬القوة‮»‬‭.
‬كذلك،‭ ‬دعوا‭ ‬أرمينيا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬والتعاون‭ ‬لمعالجة‭ ‬مصير‭ ‬المفقودين‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬نزع‭ ‬الألغام‮»‬‭.‬

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