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أوروبا تجتمع في غرناطة حول ناجورنو كاراباخ بغياب أذربيجان وتركيا

10/5/2023 7:18:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غرناطة‭ (‬إسبانيا‭) ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬اجتمع‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬قياديا‭ ‬أوروبيا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬بجنوب‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تأكيد‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬حول‭ ‬مسائل‭ ‬جيوسياسية‭ ‬عدة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬رئيسَي‭ ‬أذربيجان‭ ‬وتركيا‭ ‬قد‭ ‬يقوض‭ ‬مصداقية‭ ‬الاجتماع‭.‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الثالثة‭ ‬للمجموعة‭ ‬السياسية‭ ‬الأوروبية‭ ‬تحمل‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فإن‭ ‬غياب‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬كما‭ ‬غياب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬المتوقع‭ ‬شكل‭ ‬نكسة‭ ‬للمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬بشكل‭ ‬أولي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬إطار‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لتسوية‭ ‬بؤر‭ ‬توتر‭ ‬إقليمية‭. ‬

وأبدى‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أسفه‭ ‬لقرار‭ ‬رئيسَي‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬وتركيا‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬قائلًا‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬مسألة‭ ‬خطيرة‭ ‬مثل‭ ‬اضطرار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الخاطف‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬دافعة‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم‭ ‬الأرمن‭ ‬إلى‭ ‬الفرار،‭ ‬كان‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬يأملون‭ ‬استضافة‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬علييف‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭. ‬

لكن‭ ‬عشية‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬عدل‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬عن‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬إثر‭ ‬ورود‭ ‬إشارات‭ ‬دعم‭ ‬أوروبية‭ ‬ليريفان‭. ‬وندد‭ ‬بـ‮«‬أجواء‭ ‬معادية‭ ‬لأذربيجان‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬‮«‬الضروري‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأوروبي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أذربيجاني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وأعرب‭ ‬باشينيان‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬القمة‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬في‭ ‬ذهنيّة‭ ‬بناءة‭ ‬ومتفائلة،‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬توقيع‭ ‬وثيقة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أكّد‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬حكمت‭ ‬حاجييف‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬باكو‭ ‬مستعدّة‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬أرمينيا‭ ‬بوساطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تحضر‭ ‬أذربيجان‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬السياسية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

وقال‭ ‬حاجييف‭ ‬إن‭ ‬باكو‭ ‬مستعدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬قريبًا‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثلاثية‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وأذربيجان‭ ‬وأرمينيا‮»‬‭. ‬وندّد‭ ‬بـ«سياسة‭ ‬العسكرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القوقاز‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬بلده‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬غرناطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعامل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬المنطقة‭ ‬وغياب‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬القمة‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬باكو‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬أرمينيا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭. ‬

والتقى‭ ‬باشينيان‭ ‬وعلييف‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمجموعة‭ ‬السياسية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬مولدافيا،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬آنذاك‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭. ‬والتقي‭ ‬باشينيان‭ ‬ميشال‭ ‬وماكرون‭ ‬وشولتس‭ ‬خلال‭ ‬القمة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مضاعفة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأرمن‭ ‬الذين‭ ‬فرّوا‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬أي‭ ‬سيُضاف‭ ‬إجمالي‭ ‬5‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬الـ5‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أُعلن‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬يانيزلينارتشيتش‭ ‬سيزور‭ ‬أرمينيا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الدعم‭ ‬الإضافي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آلية‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭.‬

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