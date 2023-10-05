بوتين يؤكد أن مهمة روسيا تتمثّل بتأسيس ((عالم جديد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ – ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬مهمة‭ ‬بلاده‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬مهاجما‭ ‬‮«‬الهيمنة‮»‬‭ ‬الغربية‭ ‬ومدرجا‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬

كذلك،‭ ‬اتهم‭ ‬الغربيين‭ ‬بالسعي‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬حديدي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬رزمة‭ ‬عقوبات‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬حظر‭ ‬للطيران‭ ‬ومراقبة‭ ‬شديدة‭ ‬للروس‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحرمان‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬سويفت‭ ‬المصرفي‭ ‬العالمي‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬فالداي‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تواجهنا‭ ‬خصوصا‭ ‬مهمة‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬بـ‮«‬غطرسة‮»‬‭ ‬الغربيين‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭.‬

واعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬يدورون‭ ‬في‭ ‬فلكها‭ ‬سلكوا‭ ‬طريق‭ ‬الهيمنة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغرب‭ ‬يحتاج‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬عدو‭ ‬يتم‭ ‬تبرير‭ ‬القتال‭ ‬ضده‭ ‬بالقوة‭ ‬والتوسع‮»‬‭.‬

وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬رأى‭ ‬بوتين‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬نزاعا‭ ‬على‭ ‬أراض‮»‬‭ ‬بل‭ ‬حدث‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬‮«‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬سيقوم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬أراض‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬اوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬ضمه‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬

واعتبر‭ ‬بوتين‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تسببت‭ ‬بالأزمة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الموالية‭ ‬لأوروبا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬ميدان‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أوروبا‭ ‬أجبرت‭ ‬على‭ ‬اللحاق‮»‬‭ ‬بواشنطن‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬يغلق‭ ‬الباب‭. ‬أوروبا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تغلق‭ ‬الباب‭ (...) ‬هناك‭ ‬ستار‭ ‬حديدي‭ ‬جديد‭ ‬يقوم‭. ‬لسنا‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬يقيمه،‭ ‬بل‭ ‬الأوروبيون‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬اتهم‭ ‬بوتين‭ ‬الغربيين‭ ‬بشيطنة‭ ‬الصين‭ ‬و«خلق‭ ‬مناخ‭ ‬معاد‭ ‬للمسلمين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يحاولون‭ ‬إلصاق‭ ‬صورة‭ ‬العدو‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يبدي‭ ‬استعدادا‭ ‬للحاق‭ ‬بالنخب‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يملي‭ ‬فيه‭ ‬الغرب‭ ‬إرادته‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الاستعمار،‭ ‬‮«‬ولى‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‮»‬‭ ‬ولن‭ ‬يعود‭ ‬‮«‬أبدا‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تريد‭ ‬العيش‭ ‬‮«‬في‭ ‬عالم‭ ‬مفتوح‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬متحررة‭ ‬من‭ ‬‮«‬منطق‭ ‬التكتلات‮»‬‭ ‬وتستند‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬مشتركة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قتالها‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬والعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها،‭ ‬رأى‭ ‬بوتين‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬كلفة‭ ‬هجومها‭ ‬العسكري‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬نتدبر‭ ‬أمورنا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬جيد‭. ‬لدي‭ ‬أسباب‭ ‬للاعتقاد‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬