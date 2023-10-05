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المؤتمرات الصحفية لتصفيات الصالات الآسيوية اليوم

10/5/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعقد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والربع‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬التصفيات‭ ‬للمجموعة‭ ‬ F ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬وتيمور‭ ‬الشرقية‭.‬

وستعقد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬3‭:‬15‭ ‬مساءً‭ ‬وسيخصص‭ ‬لمنتخب‭ ‬الكويت،‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬وسيخصص‭ ‬لمنتخب‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام،‭ ‬فيما‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثالث‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬عند‭ ‬3‭:‬45‭ ‬مساءً،‭ ‬ثم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الرابع‭ ‬سيخصص‭ ‬لمنتخب‭ ‬تيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬مساءً‭.‬

وستخصص‭ ‬المؤتمرات‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخبات‭ ‬النهائية‭ ‬للتصفيات‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ويوجه‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الدعوة‭ ‬لمختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام؛‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتغطيته،‭ ‬ويعقد‭ ‬عند‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‮
‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬التنسيقي‭.‬

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