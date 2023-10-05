المؤتمرات الصحفية لتصفيات الصالات الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعقد عند الساعة الثالثة والربع من مساء اليوم الجمعة المؤتمرات الصحفية التي تسبق تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024، إذ ستقام التصفيات للمجموعة F في البحرين بمشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت وبروناي دار السلام وتيمور الشرقية.
وستعقد المؤتمرات الصحفية في فندق كراون بلازا، إذ سيكون المؤتمر الأول عند 3:15 مساءً وسيخصص لمنتخب الكويت، المؤتمر الثاني عند 3:30 مساءً وسيخصص لمنتخب بروناي دار السلام، فيما المؤتمر الثالث لمنتخبنا عند 3:45 مساءً، ثم المؤتمر الرابع سيخصص لمنتخب تيمور الشرقية عند 4 مساءً.
وستخصص المؤتمرات للحديث حول تحضيرات المنتخبات النهائية للتصفيات المقرر أن تنطلق غدا السبت 7 أكتوبر. وتقام جميع المباريات على صالة مدينة خليفة الرياضية.
ويوجه المركز الإعلامي بالاتحاد البحريني لكرة القدم الدعوة لمختلف وسائل الإعلام؛ لحضور المؤتمر وتغطيته، ويعقد عند 2 من مساء اليوم الجمعة 6
أكتوبر الجاري الاجتماع الفني التنسيقي.
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