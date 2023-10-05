المناعي يشهد تدريب منتخب كرة الصالات قبل التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنتي الصالات والشواطئ عارف المناعي، تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات، والذي يستعد المنتخب لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة الصالات 2024 المقررة بتايلند. وتقام التصفيات للمجموعة F في مملكة البحرين، خلال الفترة 7 وحتى 11 أكتوبر 2023.
وخلال الحصة التدريبية التي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية مسرح التصفيات، التقى المناعي بأفراد الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات، ناقلاً لهم تحيات وتمنيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، بالتوفيق للمنتخب في مشواره الآسيوي.
وأعرب المناعي عن الثقة الكاملة في منتخب كرة الصالات لتقديم مستويات مميزة في التصفيات تعكس ما تتمتع به لعبة كرة الصالات البحرينية من تقدم مستمر ونجاحات متواصلة، مؤكدًا أهمية النظر بتفاؤل وباهتمام كبيرين نحو الظفر ببطاقة الصعود إلى النهائيات الآسيوية.
وأشاد المناعي بالجهود التي يبذلها الجهازان الفني والإداري للمنتخب، مثنيًا على ما يظهره اللاعبون من التزام تامل وحماسة كبيرة من أجل نيل بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية، وتشريف كرة القدم البحرينية في المحفل القاري الكبير، مجددًا تمنياته للمنتخب بالظهور في مستوياته الإيجابية التي تسعد جماهيرنا البحرينية وتعزز من الحضور البحريني في المحافل القارية.
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