المناعي يشهد تدريب منتخب كرة الصالات قبل التصفيات الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتي‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬عارف‭ ‬المناعي،‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬والذي‭ ‬يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024‭ ‬المقررة‭ ‬بتايلند‭. ‬وتقام‭ ‬التصفيات‭ ‬للمجموعة‭ ‬ F ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬7‭ ‬وحتى‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وخلال‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬مسرح‭ ‬التصفيات،‭ ‬التقى‭ ‬المناعي‭ ‬بأفراد‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬ناقلاً‭ ‬لهم‭ ‬تحيات‭ ‬وتمنيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالتوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي‭.‬

وأعرب‭ ‬المناعي‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬لتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬ونجاحات‭ ‬متواصلة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬النظر‭ ‬بتفاؤل‭ ‬وباهتمام‭ ‬كبيرين‭ ‬نحو‭ ‬الظفر‭ ‬ببطاقة‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأشاد‭ ‬المناعي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يظهره‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬تامل‭ ‬وحماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نيل‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتشريف‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬القاري‭ ‬الكبير،‭ ‬مجددًا‭ ‬تمنياته‭ ‬للمنتخب‭ ‬بالظهور‭ ‬في‭ ‬مستوياته‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تسعد‭ ‬جماهيرنا‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭.‬