شهد المباراة الختامية لمنتخبنا الوطنيعيسى بن علي يتوج سيدات اليابان بذهبية كرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬للسيدات‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للسيدات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬للسيدات،‭ ‬وشارك‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬حفل‭ ‬الختام،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬كوري‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬واحتلت‭ ‬الصين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وحصدت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

وشهد‭ ‬سموه‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ونظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬32‭/‬25،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬