شهد المباراة الختامية لمنتخبنا الوطنيعيسى بن علي يتوج سيدات اليابان بذهبية كرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022، المنتخب الياباني للسيدات بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة اليد للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الكوري الجنوبي للسيدات، وشارك سموه في مراسم حفل الختام، حيث توج لاعبات المنتخب الياباني بالميداليات الذهبية، فيما حصلت كوري الجنوبية على المركز الثاني والميدالية الفضية، واحتلت الصين المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.
وشهد سموه المباراة الختامية لمنافسات كرة اليد، والتي جمعت بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره المنتخب القطري، والتي انتهت بفوز المنتخب القطري بنتيجة 32/25، وذلك بحضور سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سعادة السيد علي محمد عيسى اسحاقي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري.
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