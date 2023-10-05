افتتاح الجولة الثالثة بدوري ناصر الممتازالحالة لمواصلة الصدارة.. والشباب والحد للتعويض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الحالة‭ ‬الوصيف‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الشباب‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ (‬دون‭ ‬نقاط‭) ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وقبل‭ ‬الأخير‭ (‬دون‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬





مواصلة‭ ‬الصدارة

يسعى‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الليلة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المسابقة،‭ ‬والتي‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬نفسه‭ ‬بطريقة‭ ‬متميزة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬انتصارين‭ ‬رائعين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار،‭ ‬وحصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬كاملة‭ ‬جعلته‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭.‬

الحالة‭ ‬يعرف‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬منافس‭ ‬الليلة‭ ‬مختلف‭ ‬للغاية،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬النجمة‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جولتي‭ ‬البداية‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬مثير‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬والكبير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وهذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬العام‭ ‬تجعلنا‭ ‬أمام‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ورغبة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭.‬

الحالة‭ ‬يعوّل‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬الذكية‭ ‬لمدربه‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان،‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬أفكاره‭ ‬للاعبين‭ ‬منذ‭ ‬التحضيرات‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬مقدار‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬المدرب‭ ‬مع‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وأصبح‭ ‬الحالة‭ ‬بوجود‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬المحليين‭ ‬والمحترفين‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المنظمة‭ ‬والرائعة‭.‬

الفريق‭ ‬الحالاوي‭ ‬يعرف‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النفس‭ ‬الطويل،‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬تباعا،‭ ‬ويدرك‭ ‬رفاق‭ ‬الكابتن‭ ‬علي‭ ‬عدنان‭ ‬ضيف‭ ‬العائد‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬الصين،‭ ‬أنهم‭ ‬أامام‭ ‬اختبار‭ ‬صعب‭ ‬وكبير‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النجمة‭ ‬بنجومه‭ ‬المخضرمين‭ ‬أمثال‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعيسى‭ ‬موسى‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدو‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬ومن‭ ‬خلفهم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬الخبير‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭.‬





التعويض‭ ‬للطرفين

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يحتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬عنواناً‭ ‬للتعويض‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬والحد‭ ‬اللذين‭ ‬خسرا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهتين‭ ‬وبقيا‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

الشباب‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سيئا،‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬السالفتين‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬مقدار‭ ‬وحجم‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬ومساعده‭ ‬باسل‭ ‬سلطان،‭ ‬والفريق‭ ‬بصف‭ ‬عامة‭ ‬مجتهد‭ ‬للغاية،‭ ‬وقد‭ ‬حضّر‭ ‬نفسه‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬العارف‭ ‬بخبايا‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬التعويض،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬المهزوزة‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬عليها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والتي‭ ‬تركت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬استفهام‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬غير‭ ‬المقنع‭.‬

الشباب‭ ‬والحد‭ ‬أمامهما‭ ‬فرصة‭ ‬التعويض‭ ‬وتدارك‭ ‬ما‭ ‬فات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين،‭ ‬وفقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬سينعكس‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأننا‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬لأيام‭ ‬الفيفا‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬مباشرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬التحضير‭ ‬الذهني‭ ‬قبل‭ ‬البدني‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعديل‭ ‬الأوضاع،‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن،‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬الافتتاح‭.‬