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خسر من قطر في المباراة النهائيةمنتـخب اليـد.. يكـســب الفـضـة ومعــدنـه الـذهــب

10/5/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬اللعبة‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬فضية‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬32‭/‬25‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬انتهى‭ ‬لمصلحة‭ ‬منتخبنا‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬وبواقع‭ ‬14‭/‬12،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬تأثر‭ ‬كثيراً‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التصاعدية‭ ‬والأخطاء‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬بمستواه‭ ‬المعهود،‭ ‬لينهي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭.‬

أحمر‭ ‬اليد‭ ‬كسب‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬المعدن‭ ‬الحقيقية‭ ‬لمنتخب‭ ‬المحاربين،‭ ‬فمعدن‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬هو‭ ‬الذهب‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬الذهب،‭ ‬فتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وحصد‭ ‬ميدالية‭ ‬آسيوية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬كأول‭ ‬منتخب‭ ‬جماعي‭ ‬يحقق‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مجريات‭ ‬فقد‭ ‬بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬وفرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬وسيطرته‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬وتألق‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنظيم‭ ‬الهجومي‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأولى،‭ ‬ووصلاً‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التحول‭ ‬الأولى‭ ‬بخروج‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬المباشرة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬المباراة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لاعبو‭ ‬الأحمر‭ ‬عادوا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬قوتهم‭ ‬بالتقدم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬التصاعدية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬المنتخب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كلف‭ ‬المنتخب‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدقائق‭ ‬بعودة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لمصلحة‭ ‬منتخبنا‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬انقلبت‭ ‬المعطيات‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط،‭ ‬فيما‭ ‬تضاعفت‭ ‬أخطاء‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬خصوصاً‭ ‬بوجود‭ ‬الثغرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬كلفت‭ ‬المنتخب‭ ‬الكثير‭ ‬وسمحت‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭.‬

وتدخل‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬بطلب‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬الأول‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬اللاعبون‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬نفعاً‭ ‬حيث‭ ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أفضليته‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الفارق‭ ‬تدريجياً،‭ ‬وسط‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذي‭ ‬تأثر‭ ‬كثيراً‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التصاعدية‭ ‬والإيقافات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المدرب‭ ‬والتي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬مردود‭ ‬المنتخب،‭ ‬لينجح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬وإنهاء‭ ‬اللقاء‭ ‬لمصلحته‭.‬

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