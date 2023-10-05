عشرة على عشرة

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10/5/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفعت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الحصاد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬العداءة‭ ‬ايونيس‭ ‬جومبا‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬2‭:‬26‭:‬14‭ ‬ساعة،‭ ‬معززة‭ ‬صدارة‭ ‬المملكة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للميداليات،‭ ‬وواضعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بأم‭ ‬الألعاب‭ ‬خلف‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬الصين،‭ ‬والمركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للميداليات‭.‬

وأوفت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البحرينية‭ ‬لحصادها‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬كررت‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018،‭ ‬عندما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬وحافظت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الذهبيات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭.‬

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