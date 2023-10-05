عشرة على عشرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفعت ألعاب القوى الحصاد البحريني في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر القادم إلى 10 ميداليات ذهبية، بعد تتويج العداءة ايونيس جومبا بالميدالية الذهبية في سباق الماراثون للسيدات، حيث أنهت السباق في 2:26:14 ساعة، معززة صدارة المملكة للدول العربية في الترتيب العام للميداليات، وواضعة البحرين في المركز الثاني بأم الألعاب خلف البلد المنظم الصين، والمركز التاسع في الترتيب العام للميداليات.
وأوفت ألعاب القوى البحرينية لحصادها الذهبي في الألعاب الآسيوية، حيث كررت الإنجاز الذي تحقق في آسياد جاكرتا 2018، عندما حصلت على 10 ميداليات ذهبية، وحافظت عليه في هذه الدورة من خلال الذهبيات التي تحققت من أبطال البحرين في أم الألعاب.
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