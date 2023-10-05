كوبيل يمدد عقده مع دورتموند حتى 2028

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (أ ف ب): مدّد الحارس السويسري غريغور كوبيل عقده مع بوروسيا دورتموند حتّى عام 2028، حسب ما أفاد الخميس وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الماضي.
ووافق كوبيل (25 عاماً) ودورتموند على تمديد العقد لمدة عامين والذي تضمّن ايضاً زيادة في الراتب.
وقال كوبيل في بيان «أعتقد أنني أتأقلم مع النادي بشكل جيد جدا. هذا الفريق لديه القدرة على الفوز بالألقاب إذا عمل الجميع بجد».
من ناحيته، وصف المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل، حارس عرين فريقه بأنه «قائد» و«ببساطة رجل عظيم».
وتابع «لقد تطور غريغور ليصبح حارس مرمى من الطراز العالمي بالنسبة لنا في دورتموند. نحن فخورون بأننا تمكنا من إلهامه لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا في دورتموند على المدى الطويل».
وانتقل كوبيل إلى دورتموند قادما من شتوتغارت في صيف عام 2021، وفرض نفسه كأحد ابرز اللاعبين بالقميص «الأصفر والأسود»، فخاض 84 مباراة في مختلف المسابقات بين الخشبات الثلاث.
واختارت مجلة كيكر الرياضية الألمانية كوبيل أفضل حارس مرمى في موسم 2022-2023، في حين سعت العديد من الأندية للتعاقد معه، أبرزها بطل ألمانيا بايرن ميونيخ الذي يرى في السويسري البديل الأمثل للقائد مانويل نوير (37 عاما).
خاض كوبيل المولود في زوريخ مباراته الدولية الاولى مع سويسرا في عام 2021، ومذاك ارتدى قميص منتخب بلاده خمس مرات، بما في ذلك مباراة واحدة في مونديال 2022 في قطر.
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