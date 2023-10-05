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كوبيل يمدد عقده مع دورتموند حتى 2028

10/5/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬الحارس‭ ‬السويسري‭ ‬غريغور‭ ‬كوبيل‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬حتّى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الخميس‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ووافق‭ ‬كوبيل‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬ودورتموند‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬العقد‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬والذي‭ ‬تضمّن‭ ‬ايضاً‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الراتب‭.‬

وقال‭ ‬كوبيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أتأقلم‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭. ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالألقاب‭ ‬إذا‭ ‬عمل‭ ‬الجميع‭ ‬بجد‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬وصف‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورتموند‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل،‭ ‬حارس‭ ‬عرين‭ ‬فريقه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬قائد‮»‬‭ ‬و«ببساطة‭ ‬رجل‭ ‬عظيم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تطور‭ ‬غريغور‭ ‬ليصبح‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬العالمي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إلهامه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬وطموحاتنا‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

وانتقل‭ ‬كوبيل‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وفرض‭ ‬نفسه‭ ‬كأحد‭ ‬ابرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالقميص‭ ‬‮«‬الأصفر‭ ‬والأسود‮»‬،‭ ‬فخاض‭ ‬84‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭.‬

واختارت‭ ‬مجلة‭ ‬كيكر‭ ‬الرياضية‭ ‬الألمانية‭ ‬كوبيل‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬للتعاقد‭ ‬معه،‭ ‬أبرزها‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬السويسري‭ ‬البديل‭ ‬الأمثل‭ ‬للقائد‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ (‬37‭ ‬عاما‭).‬

خاض‭ ‬كوبيل‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬زوريخ‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ومذاك‭ ‬ارتدى‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

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