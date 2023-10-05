غوف وغارسيا إلى ربع النهائي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين (أ ف ب): عانت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالمياً، للتغلب على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-6 (7-5) و6-2، يوم أمس وبلغت ربع نهائي دورة الصين المفتوحة الألف لكرة المضرب.
تقدّمت غوف بثلاثة أشواط من دون مقابل في المجموعة الأولى، قبل أن تكشّر الروسية عن أنيابها وتعادل الكفة، في حين احتاجت الأولى لإنقاذ 4 كرات وإلى شوط فاصل للفوز.
وتبدّلت الحال في المجموعة الثانية بالنسبة لابنة الـ 19 عاماً، حيث تقدمت سريعا بكسر إرسال منافستها مرتين
وضربت غوف التي توّجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في النسخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، موعدا في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة اليونانية ماريا سكّاري والصينية وانغ شينيو في ثمن النهائي الخميس.
وبخلاف غوف، لم تجد الفرنسية كارولين غارسيا صعوبة للفوز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-3 و6-2 في أقل من ساعة ونصف الساعة، لتبلغ ربع النهائي.
وتدرك غارسيا، المصنفة تاسعة في الدورة والعاشرة عالمياً، أن مباراتها التالية لن تكون بهذه السهولة حيث ستلعب أمام البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، والتي سحقت مواطنتها ماغدا لينيت 6-1 6-1 الأربعاء.
وتواجهت اللاعبتان 3 مرات سابقاً، حيث تميل الكفة لصالح شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، الفائزة في مباراتين.
وتعاني غارسيا لاستعادة مستواها الذي سمح لها بالتألق العام الماضي والفوز في دورة سينسيناتي الألف، والوصول إلى المربع الذهبي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة بطولات غراندسلام، قبل أن تحرز لقب دورة «دبليو تي ايه» الختامية التي تجمع أفضل 8 لاعبات في العالم.
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