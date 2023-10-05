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غوف وغارسيا إلى ربع النهائي

10/5/2023 7:18:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عانت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالمياً،‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬2،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الألف‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

تقدّمت‭ ‬غوف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشّر‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬أنيابها‭ ‬وتعادل‭ ‬الكفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬احتاجت‭ ‬الأولى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬4‭ ‬كرات‭ ‬وإلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬للفوز‭.‬

وتبدّلت‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لابنة‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬سريعا‭ ‬بكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرتين‭ ‬

وضربت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬توّجت‭ ‬بأول‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬سكّاري‭ ‬والصينية‭ ‬وانغ‭ ‬شينيو‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬الخميس‭.‬

وبخلاف‭ ‬غوف،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬صعوبة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنهيلينا‭ ‬كالينينا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة،‭ ‬لتبلغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتدرك‭ ‬غارسيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬تاسعة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والعاشرة‭ ‬عالمياً،‭ ‬أن‭ ‬مباراتها‭ ‬التالية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‭ ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬والتي‭ ‬سحقت‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭ ‬6‭-‬1‭ ‬6‭-‬1‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتواجهت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬سابقاً،‭ ‬حيث‭ ‬تميل‭ ‬الكفة‭ ‬لصالح‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً،‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭.‬

وتعاني‭ ‬غارسيا‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستواها‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لها‭ ‬بالتألق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الألف،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬رابعة‭ ‬بطولات‭ ‬غراندسلام،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحرز‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬8‭ ‬لاعبات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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