حفل افتتاح بطولة العالم للبولينغأجواء عالمية بنكهة كويتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للبولينغ التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 حتى 15 اكتوبر الجاري في قاعة البوليفارد حيث شهد الحفل إقامة اوبريت فني وفقرات فلكلورية عبرت عن جميع ثقافات العالم ضمن أجواء عالمية بنكهة كويتية تفاعل معها الجميع ونالت استحسان الحضور.
وأكد راعي الحفل على تقديم الدعم الكامل لإقامة هذه البطولة العالمية بالكويت التي تتميز بمستويات فنية رفيعة، متمنيا إقامة بطولات دولية اخرى في مختلف الالعاب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح للصحفيين عقب حفل الافتتاح ان اقامة مثل هذه البطولات القوية بالكويت من شأنه اتاحة الفرصة للاعبي ولاعبات الكويت لاكتساب الخبرات ما يسهم برفع مستوياتهم الفنية.
وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للبطولة التي تميزت بحسن التنظيم للحفل والاستعداد الجيد للبطولة، معربا عن ثقته بنجاح البطولة على كافة المستويات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح ان مبادرة نادي البولينغ الكويتي للتصدي لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير تأتي حرصا منه لتطوير اللعبة في البلاد ورفع مستوى اللعبة على الصعيد الدولي.
وأوضح الشيخ طلال الصباح ان البطولة تحظى بمشاركة اهم لاعبي ولاعبات العالم ما يبشر بظهورها بمستويات فنية رفيعة، متمنيا ان يحقق منتخب الكويت للرجال والسيدات نتائج طيبة في منافسات البطولة.
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