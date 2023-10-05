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حفل افتتاح بطولة العالم للبولينغأجواء عالمية بنكهة كويتية

10/5/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وبحضور‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬الشيخ‭ ‬فراس‭ ‬سعود‭ ‬المالك‭ ‬الصباح‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للبولينغ‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬البوليفارد‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬إقامة‭ ‬اوبريت‭ ‬فني‭ ‬وفقرات‭ ‬فلكلورية‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬ثقافات‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬عالمية‭ ‬بنكهة‭ ‬كويتية‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجميع‭ ‬ونالت‭ ‬استحسان‭ ‬الحضور‭.‬

وأكد‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬بالكويت‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬رفيعة،‭ ‬متمنيا‭ ‬إقامة‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الالعاب‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬فراس‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭ ‬عقب‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ان‭ ‬اقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬القوية‭ ‬بالكويت‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬اتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬الكويت‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬برفع‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الفنية‭.‬

وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بحسن‭ ‬التنظيم‭ ‬للحفل‭ ‬والاستعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للبطولة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ ‬والآسيوي‭ ‬للبولينغ‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬المحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ان‭ ‬مبادرة‭ ‬نادي‭ ‬البولينغ‭ ‬الكويتي‭ ‬للتصدي‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬تأتي‭ ‬حرصا‭ ‬منه‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬الصباح‭ ‬ان‭ ‬البطولة‭ ‬تحظى‭ ‬بمشاركة‭ ‬اهم‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬يبشر‭ ‬بظهورها‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬رفيعة،‭ ‬متمنيا‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

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