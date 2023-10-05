شكوك حيال مشاركة ليفاندوفسكي في الكلاسيكو للإصابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة (أ ف ب اصيب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب عدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المتصدر في «لا ليغا»، بحسب ما أفاد النادي الكاتالوني.
ولم يحدّد برشلونة فترة افتقاده لجهود مهاجمه البولندي، لكن ليفاندوفسكي قد يغيب شهرا بحسب ما ذكرت الصحافة الإسبانية، علما انه كان غادر الملعب في الدقيقة 34 مصاباً بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو في الفوز على بورتو البرتغالي 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.
ومن المتوقع أن يغيب هداف بايرن ميونيخ الالماني السابق عن اللقاء المقبل في الدوري أمام غرناطة الأحد، والكلاسيكو المنتظر ضد الغريم ريال مدريد في 28 الشهر الحالي، كما لن يتمكن من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل للمباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.
ويُعتبر غياب ليفاندوفسكي ضربة قاسية أخرى للمدرب الكاتالوني تشافي هرنانديس المفتقد لجهود ثلاثة لاعبين اساسيين هم بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا للإصابة ايضاً.
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