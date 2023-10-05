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شكوك حيال مشاركة ليفاندوفسكي في الكلاسيكو للإصابة

10/5/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬اصيب‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة،‭ ‬ثاني‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالتواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيسر‭ ‬وقد‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواجهة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭.‬

ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬برشلونة‭ ‬فترة‭ ‬افتقاده‭ ‬لجهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬البولندي،‭ ‬لكن‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬شهرا‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الصحافة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬مصاباً‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬دافيد‭ ‬كارمو‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬1-0‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الاربعاء‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬هداف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬غرناطة‭ ‬الأحد،‭ ‬والكلاسيكو‭ ‬المنتظر‭ ‬ضد‭ ‬الغريم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بصفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للمباريات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭. ‬

ويُعتبر‭ ‬غياب‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬أخرى‭ ‬للمدرب‭ ‬الكاتالوني‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬المفتقد‭ ‬لجهود‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬اساسيين‭ ‬هم‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬للإصابة‭ ‬ايضاً‭.‬

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