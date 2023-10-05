رئيس اتحاد الكرة الخليجي: واثقون من نجاح الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة

بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‮

‬ملف‭ ‬طلب‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭. ‬

‭ ‬واوضح‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الملف‭ ‬السعودي‭ ‬سيكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬الاستضافة‭... ‬سنقف‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وداعمين‭ ‬لهم‮»‬‭.

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كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬المملكة

المغربية‭ ‬بعد‭ ‬فوزها

باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭. ‬

‭ ‬وتمنّى‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لهذه‭ ‬الدول،‭ ‬وتحديداً‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭. ‬

كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬بينما‭ ‬ستقام‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬للاحتفال‭ ‬بمئوية‭ ‬المسابقة‭.

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وكان‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هو‭ ‬الملف‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬الملف‭ ‬الفائز‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

‭ ‬وأقيمت‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وتوجت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬باللقب،‭ ‬وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭. ‬

‭ ‬وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬الأوقيانوس،‭ ‬ودعا‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬للتقدم‭ ‬بملفات‭ ‬استضافة‭.

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وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬رسميا‭ ‬نيتها‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2034‭. ‬



