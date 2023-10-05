رئيس اتحاد الكرة الخليجي: واثقون من نجاح الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أكد الشيخ حمد بن خليفة
بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم دعم الاتحاد الخليجي للمملكة العربية السعودية في
ملف طلب استضافة كأس العالم 2034.
واوضح حمد في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس الخميس «أننا على ثقة بأن الملف السعودي سيكون قادراً على تلبية كافة متطلبات الاستضافة... سنقف مع الأشقاء في السعودية وداعمين لهم».
كما هنأ رئيس الاتحاد الخليجي المملكة
المغربية بعد فوزها
باستضافة كأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وتمنّى الشيخ حمد التوفيق والنجاح لهذه الدول، وتحديداً المغرب، في استضافة هذا الحدث العالمي.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، وكان من المفترض أن يعلن «فيفا» الملف الفائز خلال العام المقبل.
وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.
وأعلنت السعودية رسميا نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034.
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