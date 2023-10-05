منظمة بيئية تنتقد تنظيم كأس العالم في ست دول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انتقدت‭ ‬المنظمة‭ ‬البيئية‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬منح‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2030‭ ‬لست‭ ‬دول‭ ‬وإقامتها‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭. ‬وقال‭ ‬شتيفان‭ ‬فاجنر،‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مبرر‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬التاريخ،‭ ‬فهو‭ ‬أيضا‭ ‬خارج‭ ‬الزمن،‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمنفعة‭ ‬الذاتية‮»‬‭.

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وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬سيتم‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬يتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬وأوروجواي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬احتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭. ‬

وقال‭ ‬فيفا‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬سيستضيفون‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬48‭ ‬فريقا‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬أوروجواي،‭ ‬فإن‭ (‬فيفا‭) ‬رغب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مونتفيديو‭ ‬حينما‭ ‬أقيمت‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬المضيف‭ ‬أوروجواي‭ ‬بالبطولة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأرجنتين‭. ‬

وستفتتح‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬منتخب‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬أول‭ ‬مباراة،‭ ‬مثلما‭ ‬سيكون‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وباراجواي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستستأنف‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭. ‬

وقال‭ ‬فاجنر

إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬أوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬المناخ‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف،‭ ‬كأمر‭ ‬ثانوي‭ ‬بالنسبه‭ ‬له‭.

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ستتسبب‭ ‬في‭ ‬ضرر‭ ‬بالمناخ‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطة‭ ‬السفر‭ ‬المتكررة،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬بالسفر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬اتجاه‭ ‬حول‭ ‬أوروبا‭.‬