منظمة بيئية تنتقد تنظيم كأس العالم في ست دول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): انتقدت المنظمة البيئية الألمانية «الرياضة من أجل المستقبل»، منح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 لست دول وإقامتها عبر ثلاث قارات. وقال شتيفان فاجنر، رئيس المنظمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الخميس: «حتى لو كان مبرر القرار هو التاريخ، فهو أيضا خارج الزمن، يجب علينا الاستعداد للجمع بين المسؤولية والمنفعة الذاتية».
وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء، أن كأس العالم 2030 سيتم إقامته في المغرب والبرتغال وإسبانيا، بعدما يتم افتتاحه بمباراة واحدة في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي كجزء من احتفالات الذكرى المئوية للبطولة.
وقال فيفا إن المغرب والبرتغال وإسبانيا سيستضيفون البطولة التي ستشهد مشاركة 48 فريقا. ولكن مع إقامة كأس العالم الأولى عام 1930 في أوروجواي، فإن (فيفا) رغب في العودة إلى مونتفيديو حينما أقيمت أول مباراة حيث فاز المنتخب المضيف أوروجواي بالبطولة على حساب الأرجنتين.
وستفتتح البطولة في أوروجواي حيث سيلعب منتخب البلد المضيف أول مباراة، مثلما سيكون الحال في الأرجنتين وباراجواي، ومن ثم ستستأنف البطولة في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وقال فاجنر
إنه من خلال هذا القرار، أوضح فيفا أن حماية المناخ يأتي في أفضل الظروف، كأمر ثانوي بالنسبه له.
وأضاف أن كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ستتسبب في ضرر بالمناخ بسبب أنشطة السفر المتكررة، مثلما كان الحال في أمم أوروبا (يورو 2020) بالسفر في 11 اتجاه حول أوروبا.
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