رئيس الاتحاد الألماني يعلق على استضافة كأس العالم 2030 في ست دول

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن هناك العديد من الأمور التي يجب توضيحها بشأن استضافة كأس العالم 2030 في ست دول، وذلك رغم كونه عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وموافقته على المشروع.
وقال نويندورف لدى سؤاله عن الأمر من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «من وجهة نظري لازالت هناك العديد من الاسئلة حول موضوع الاستدامة».
وأضاف: «يجب علينا الآن أن ننظر عن قرب في المقترحات الملموسة التي يتم التقدم بها من جانب الدول الراغبة في الاستضافة، وذلك لمواجهة كل التحديات والمخاوف».
وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء، أن كأس العالم 2030 سيتم إقامته في المغرب والبرتغال وإسبانيا، بعدما يتم افتتاحه بمباراة واحدة في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي كجزء من احتفالات الذكرى المئوية للبطولة.
وقال فيفا إن المغرب والبرتغال وإسبانيا سيستضيفون البطولة التي ستشهد مشاركة 48 فريقا.
ولكن مع إقامة كأس العالم الأولى عام 1930 في أوروجواي، فإن (فيفا) رغب في العودة إلى مونتفيديو حينما أقيمت أول مباراة حيث فاز المنتخب المضيف أوروجواي بالبطولة على حساب الأرجنتين.
وستفتتح البطولة في أوروجواي حيث سيلعب منتخب البلد المضيف أول مباراة، مثلما سيكون الحال في الأرجنتين وباراجواي، ومن ثم ستستأنف البطولة في المغرب والبرتغال وإسبانيا. وذكر (فيفا) أن الاقتراح تمت الموافقة عليه من جانب جميع أعضاء المجلس.
وقال نويندورف عن القرار: «دعا كل رؤساء الاتحادات القارية لهذا الحل وطلبوا من أعضاء المجلس الموافقة، في النهاية تم التصويت بالإجماع تمشيا مع باقي البلاد الأوروبية الأخرى».
وأكد أن المقترح يحتاج إلى موافقة نهائية من مجلس (فيفا) العام المقبل وأن جميع المرشحين يجب أن يقوموا بتقديم ملفاتهم بشكل رسمي وأن يتم استيفاء المعايير قبل التصويت النهائي.
وانتقدت المنظمة البيئية الألمانية «الرياضة من أجل المستقبل»، منح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 لست دول وإقامتها عبر ثلاث قارات.
وقال شتيفان فاجنر، رئيس المنظمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الخميس: «حتى لو كان مبرر القرار هو التاريخ، فهو أيضا خارج الزمن، يجب علينا الاستعداد للجمع بين المسؤولية والمنفعة الذاتية».
وقال فاجنر إنه من خلال هذا القرار، أوضح فيفا أن حماية المناخ يأتي في أفضل الظروف، كأمر ثانوي بالنسبة له .
وأضاف أن كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ستتسبب في ضرر بالمناخ بسبب أنشطة السفر المتكررة، مثلما كان الحال في أمم أوروبا (يورو 2020) بالسفر في 11 اتجاه حول أوروبا.
وقال أورس فيشر، المدير الفني لفريق يونيون برلين، إن خطط إقامة كأس العالم 2030 مثيرة.
وأضاف: «هذا شيء من أجل التغيير، وهو مثير نوعا ما، لكنني لم ألق نظرة أكثر تعمقا على الأمر، الناس دائما يفكرون في الأشياء الجديدة، وهذا جزء منها».
وأعلنت السعودية أمس الأربعاء نيتها التقدم بعرض لاستضافة مونديال 2034، فيما تعتزم أستراليا أيضا التقدم بعرض نفس البطولة بعد تنظيمها لكأس العالم للسيدات هذا الصيف بالمشاركة مع نيوزيلندا.
وقال (فيفا) إن عروض تنظيم كأس العالم 2034 ستكون مقتصرة على آسيا وأوقيانوسيا، وذلك بعد حسم هوية المنظمين في نسختي 2030 ومن قبلها .2026
وأضاف نويندورف: «بخصوص كأس العالم 2034 فإنه تم دعوة الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، لطرح اهتمامهما بالتنظيم كخطوة أولى، ومازال يتعين رؤية أي من الاتحادات الأعضاء في الآسيوي أو أقيانوسيا يرغب حقيقة في تنظيم كأس العالم».
وتم اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم للأندية في عام 2023 وكأس أمم آسيا 2027، كما أن بطولة الدوري بها نجوم كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.
وتستضيف البلاد كذلك سنويا سباق سيارات فورمولا -1، وبطولات الجولف كما أنها فازت بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.
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