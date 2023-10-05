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رئيس الاتحاد الألماني يعلق على استضافة كأس العالم 2030 في ست دول

10/5/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توضيحها‭ ‬بشأن‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬دول،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬كونه‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬وموافقته‭ ‬على‭ ‬المشروع‭.‬

وقال‭ ‬نويندورف‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭): ‬‮«‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬لازالت‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬في‭ ‬المقترحات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التقدم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الاستضافة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاوف‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬سيتم‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬يتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬وأوروجواي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬احتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭.‬

وقال‭ ‬فيفا‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬سيستضيفون‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬48‭ ‬فريقا‭.‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬أوروجواي،‭ ‬فإن‭ (‬فيفا‭) ‬رغب‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مونتفيديو‭ ‬حينما‭ ‬أقيمت‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬المضيف‭ ‬أوروجواي‭ ‬بالبطولة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأرجنتين‭.‬

وستفتتح‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬منتخب‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬أول‭ ‬مباراة،‭ ‬مثلما‭ ‬سيكون‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وباراجواي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستستأنف‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭. ‬وذكر‭ (‬فيفا‭) ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وقال‭ ‬نويندورف‭ ‬عن‭ ‬القرار‭: ‬‮«‬دعا‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬لهذا‭ ‬الحل‭ ‬وطلبوا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة،‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬بالإجماع‭ ‬تمشيا‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬البلاد‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬نهائية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ (‬فيفا‭) ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬المرشحين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ ‬بتقديم‭ ‬ملفاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬النهائي‭.‬

وانتقدت‭ ‬المنظمة‭ ‬البيئية‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬منح‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2030‭ ‬لست‭ ‬دول‭ ‬وإقامتها‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭.‬

وقال‭ ‬شتيفان‭ ‬فاجنر،‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مبرر‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬التاريخ،‭ ‬فهو‭ ‬أيضا‭ ‬خارج‭ ‬الزمن،‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمنفعة‭ ‬الذاتية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فاجنر‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬أوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬المناخ‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف،‭ ‬كأمر‭ ‬ثانوي‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ .‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ستتسبب‭ ‬في‭ ‬ضرر‭ ‬بالمناخ‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطة‭ ‬السفر‭ ‬المتكررة،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬بالسفر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬اتجاه‭ ‬حول‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬أورس‭ ‬فيشر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬يونيون‭ ‬برلين،‭ ‬إن‭ ‬خطط‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬مثيرة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير،‭ ‬وهو‭ ‬مثير‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬ألق‭ ‬نظرة‭ ‬أكثر‭ ‬تعمقا‭ ‬على‭ ‬الأمر،‭ ‬الناس‭ ‬دائما‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهذا‭ ‬جزء‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬نيتها‭ ‬التقدم‭ ‬بعرض‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034،‭ ‬فيما‭ ‬تعتزم‭ ‬أستراليا‭ ‬أيضا‭ ‬التقدم‭ ‬بعرض‭ ‬نفس‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬تنظيمها‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬نيوزيلندا‭.‬

وقال‭ (‬فيفا‭) ‬إن‭ ‬عروض‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬ستكون‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانوسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حسم‭ ‬هوية‭ ‬المنظمين‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2030‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ .‬2026

وأضاف‭ ‬نويندورف‭: ‬‮«‬بخصوص‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬فإنه‭ ‬تم‭ ‬دعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا،‭ ‬لطرح‭ ‬اهتمامهما‭ ‬بالتنظيم‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى،‭ ‬ومازال‭ ‬يتعين‭ ‬رؤية‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الآسيوي‭ ‬أو‭ ‬أقيانوسيا‭ ‬يرغب‭ ‬حقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬السعودية‭ ‬لتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وكأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بها‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬مثل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

وتستضيف‭ ‬البلاد‭ ‬كذلك‭ ‬سنويا‭ ‬سباق‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭ -‬1،‭ ‬وبطولات‭ ‬الجولف‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فازت‭ ‬بحق‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬


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