الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ستشارك تلقائيا في مونديال 2030

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوزان (سويسرا) (أ ف ب) :ستشارك منتخبات الأرجنتين، الأوروغواي والباراغواي التي تستضيف أوّل ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 في كرة القدم، بشكل تلقائي إلى النهائيات، على غرار الدول الثلاث المضيفة، إسبانيا والبرتغال والمغرب، بحسب ما أوضح الاتحاد الدولي (فيفا) الخميس. وإذا تمّ التحقق من صحة المعايير الفنية حتى اعتماد الصيغة القارية رسمياً في نهاية اعام 2024، ستتأهل ستة منتخبات تلقائياً إلى النهائيات من أصل 48 منتخباً مشاركاً.
ولم يعلن فيفا الأربعاء في قراره المفاجئ، سوى عن تأهل تلقائي للملف الوحيد المصادق عليه من قبل مجلسه، أي إسبانيا والبرتغال والمغرب، لكنه أوضح الخميس لوكالة فرانس برس أن الدول الأمريكية الجنوبية الثلاث ستستفيد أيضاً من التأهل المباشر.
ومع الانتقال من 32 مشاركاً إلى 48 في مونديال 2026، ستكون «ثلاث تذاكر من أصل ست» لقارة أمريكا الجنوبية محجوزة تلقائياً. ويمكن لكونميبول الحصول على بطاقة إضافية عبر ملحق دولي.
وتستضيف الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي أول ثلاث مباريات في نهائيات 2030، في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في مونتيفيديو، ليكون المونديال الأول في التاريخ تقام مبارياته في ثلاث قارات.
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