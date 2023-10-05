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الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ستشارك تلقائيا في مونديال 2030

10/5/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬ستشارك‭ ‬منتخبات‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والباراغواي‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬أوّل‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬المضيفة،‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الخميس‭. ‬وإذا‭ ‬تمّ‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعايير‭ ‬الفنية‭ ‬حتى‭ ‬اعتماد‭ ‬الصيغة‭ ‬القارية‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اعام‭ ‬2024،‭ ‬ستتأهل‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬مشاركاً‭.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬فيفا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬المفاجئ،‭ ‬سوى‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬تلقائي‭ ‬للملف‭ ‬الوحيد‭ ‬المصادق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلسه،‭ ‬أي‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب،‭ ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬الخميس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاث‭ ‬ستستفيد‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭.‬

ومع‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬مشاركاً‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬تذاكر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‮»‬‭ ‬لقارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬محجوزة‭ ‬تلقائياً‭. ‬ويمكن‭ ‬لكونميبول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬إضافية‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬دولي‭.‬

وتستضيف‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والباراغواي‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬2030،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمئوية‭ ‬المونديال‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬ليكون‭ ‬المونديال‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬تقام‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭.‬


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