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أول حالة منشطات تتعلق بصاحب ميدالية

10/5/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬التركمانستاني‭ ‬تيجين‭ ‬تيجينوف‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أول‭ ‬رياضي‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬المنشطات‭ ‬وتم‭ ‬ايقافه‭ ‬موقتا‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭.‬

وحصل‭ ‬تيجينوف‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬90‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الكوراش‭ (‬شكلٌ‭ ‬قديم‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬المصارعة‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬يعود‭ ‬بحسب‭ ‬بعض‭ ‬المؤرخين‭ ‬الى‭ ‬آلاف‭ ‬الأعوام‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬العالمية‭ ‬للمنشطات‭ ‬تناوله‭ ‬مواد‭ ‬محظورة‭.‬

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