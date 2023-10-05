أول حالة منشطات تتعلق بصاحب ميدالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين)- (أ ف ب): بات التركمانستاني تيجين تيجينوف يوم أمس أول رياضي حاصل على ميدالية في دورة الالعاب الاسيوية في هانغجو، يسقط في اختبار المنشطات وتم ايقافه موقتا كما أعلن المنظمون.
وحصل تيجينوف على الميدالية الفضية في وزن 90 كلغ في رياضة الكوراش (شكلٌ قديم من أشكال المصارعة في أوزبكستان يعود بحسب بعض المؤرخين الى آلاف الأعوام)، وقد كشفت اللجنة العالمية للمنشطات تناوله مواد محظورة.
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