فضية للأردني مصاروة في الكاراتيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) (أ ف ب): أهدى حسن مصاروة الأردن ميدالية فضية في لعبة الكاراتيه (فئة كوميتيه) في وزن تحت 75 كلغ يوم أمس، ضمن دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته أمام الكازاخستاني نوركانات ازيكانوف صفر-8.
ورفع مصاروة (21 عاماً) رصيد الأردن من الميداليات إلى 4 في الألعاب بعدما حققت لعبة التايكواندو فضيتين لزيد مصطفى وصالح الشرباتي وبرونزية زيد الحلواني.
وكان المصاروة استهل مشواره في دور الـ16 بالفوز على الفليبيني ألوين باتيكان 7-3، وفي الدور ربع النهائي على الإندونيسي جوشوا كاندو 6-4، وفي الدور نصف النهائي على الياباني يوسي ساكياما بقرار من الحكام بعد تعادلهما 5-5.
في المقابل، أحرز الكويتي سلمان الموسوي برونزية في مسابقة الكاراتيه (فئة كاتا) بفوزه على العراقي بينار مصطفى حمه صالح.
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