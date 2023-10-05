فضية للأردني مصاروة في الكاراتيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أهدى‭ ‬حسن‭ ‬مصاروة‭ ‬الأردن‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكاراتيه‭ (‬فئة‭ ‬كوميتيه‭) ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬75‭ ‬كلغ‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬نوركانات‭ ‬ازيكانوف‭ ‬صفر‭-‬8‭.‬

ورفع‭ ‬مصاروة‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬رصيد‭ ‬الأردن‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬لعبة‭ ‬التايكواندو‭ ‬فضيتين‭ ‬لزيد‭ ‬مصطفى‭ ‬وصالح‭ ‬الشرباتي‭ ‬وبرونزية‭ ‬زيد‭ ‬الحلواني‭.‬

وكان‭ ‬المصاروة‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الفليبيني‭ ‬ألوين‭ ‬باتيكان‭ ‬7‭-‬3،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوشوا‭ ‬كاندو‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬يوسي‭ ‬ساكياما‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬5‭-‬5‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أحرز‭ ‬الكويتي‭ ‬سلمان‭ ‬الموسوي‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاراتيه‭ (‬فئة‭ ‬كاتا‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬بينار‭ ‬مصطفى‭ ‬حمه‭ ‬صالح‭.‬



