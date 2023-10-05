Friday, 06 October 2023 04:43 GMT

فضية للأردني مصاروة في الكاراتيه

10/5/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أهدى‭ ‬حسن‭ ‬مصاروة‭ ‬الأردن‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكاراتيه‭ (‬فئة‭ ‬كوميتيه‭) ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬75‭ ‬كلغ‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬نوركانات‭ ‬ازيكانوف‭ ‬صفر‭-‬8‭.‬

ورفع‭ ‬مصاروة‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬رصيد‭ ‬الأردن‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬لعبة‭ ‬التايكواندو‭ ‬فضيتين‭ ‬لزيد‭ ‬مصطفى‭ ‬وصالح‭ ‬الشرباتي‭ ‬وبرونزية‭ ‬زيد‭ ‬الحلواني‭.‬

وكان‭ ‬المصاروة‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الفليبيني‭ ‬ألوين‭ ‬باتيكان‭ ‬7‭-‬3،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوشوا‭ ‬كاندو‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬يوسي‭ ‬ساكياما‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬5‭-‬5‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أحرز‭ ‬الكويتي‭ ‬سلمان‭ ‬الموسوي‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاراتيه‭ (‬فئة‭ ‬كاتا‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬بينار‭ ‬مصطفى‭ ‬حمه‭ ‬صالح‭.‬


MENAFN05102023000055011008ID1107198812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث