ذهبية وثلاث فضيات للإمارات في الجوجيتسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أكّدت الامارات تميّزها في رياضة الجوجيتسو بعدما احرز رياضيوها ذهبية و3 فضيات، بينما شهدت منافسات وزن تحت 62 كلغ هيمنة عربية في اليوم الأول من منافسات اللعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية.
وحصد الاماراتي خالد الشحي ذهبية وزن 62 كلغ بفوزه على مواطنه خالد البلوشي الذي نال الفضية.
وتابع الشحي (21 عاماً) تألقه في 2023، بعدما سبق له الفوز بذهبيتي بطولتي العالم للكبار في منغوليا وتحت 21 سنة في كازاخستان.
واكمل السعودي عبدالملك آل مرضي المنصة العربية في هذا الوزن، بإحرازه البرونزية بعد فوزه على الأردني خليل الارناؤوط .
وسبق لآل مرضي الفوز ببرونزية بطولة العالم في تموز/يوليو الماضي في منغوليا.
ونال الاماراتي محمد السويدي فضية تحت 69 كلغ بعد خسارته امام نورزان باتيربيكوف من كازاختسان، ليثأر الأخير من هزيمته امام نفس اللاعب في بطولة آسيا السابعة التي اقيمت هذا العام في تايلاند.
وفشلت الاماراتية بلقيس عبدالله في السير على خطى مواطنها الشحي بالجمع بين ذهبيات بطولتي العالم والآسياد، بعدما اكتفت بفضية وزن تحت 48 كلغ اثر خسارتها أمام بطلة العالم المخضرمة الفيليبينية مارغاريتا أوتشوا (33 عاماً).
وكانت بلقيس (19 عاماً) حصدت أخيراً ذهبيتيين وزن 45 كلغ في بطولتي عالم للكبار وتحت 21 سنة باقل من شهرين.
وتعد الجوجيتسو رياضة وطنية في الامارات، التي سبق ان نالت 9 ميداليات (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان) في آسياد جاكرتا 2018.
ونالت الامارات كذلك لقبي آخر نسختين من بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، فضلا عن حصد بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الجاري.
ورفعت الامارات رصيدها العام في كل نسخ الدورة الى 11 ميدالية، بعدما كانت فازت بخمس ميداليات في الجودو (ذهبية وفضية و3 برونزيات)، اضافة الى برونزيتي الأومنيوم للدراجات وفرق قفز الحواجز (الفروسية).
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