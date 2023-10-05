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ذهبية وثلاث فضيات للإمارات في الجوجيتسو

10/5/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّدت‭ ‬الامارات‭ ‬تميّزها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬بعدما‭ ‬احرز‭ ‬رياضيوها‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬فضيات،‭ ‬بينما‭ ‬شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬62‭ ‬كلغ‭ ‬هيمنة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬اللعبة‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وحصد‭ ‬الاماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الشحي‭ ‬ذهبية‭ ‬وزن‭ ‬62‭ ‬كلغ‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬خالد‭ ‬البلوشي‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬الفضية‭.‬

وتابع‭ ‬الشحي‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬بذهبيتي‭ ‬بطولتي‭ ‬العالم‭ ‬للكبار‭ ‬في‭ ‬منغوليا‭ ‬وتحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭.‬

واكمل‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالملك‭ ‬آل‭ ‬مرضي‭ ‬المنصة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوزن،‭ ‬بإحرازه‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأردني‭ ‬خليل‭ ‬الارناؤوط‭ .‬

وسبق‭ ‬لآل‭ ‬مرضي‭ ‬الفوز‭ ‬ببرونزية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منغوليا‭.‬

ونال‭ ‬الاماراتي‭ ‬محمد‭ ‬السويدي‭ ‬فضية‭ ‬تحت‭ ‬69‭ ‬كلغ‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬نورزان‭ ‬باتيربيكوف‭ ‬من‭ ‬كازاختسان،‭ ‬ليثأر‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬هزيمته‭ ‬امام‭ ‬نفس‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭.‬

وفشلت‭ ‬الاماراتية‭ ‬بلقيس‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬مواطنها‭ ‬الشحي‭ ‬بالجمع‭ ‬بين‭ ‬ذهبيات‭ ‬بطولتي‭ ‬العالم‭ ‬والآسياد،‭ ‬بعدما‭ ‬اكتفت‭ ‬بفضية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬48‭ ‬كلغ‭ ‬اثر‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬المخضرمة‭ ‬الفيليبينية‭ ‬مارغاريتا‭ ‬أوتشوا‭ (‬33‭ ‬عاماً‭).‬

وكانت‭ ‬بلقيس‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬حصدت‭ ‬أخيراً‭ ‬ذهبيتيين‭ ‬وزن‭ ‬45‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬عالم‭ ‬للكبار‭ ‬وتحت‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬باقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬

وتعد‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬رياضة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬الامارات،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬نالت‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ (‬ذهبيتان‭ ‬و5‭ ‬فضيات‭ ‬وبرونزيتان‭) ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬

ونالت‭ ‬الامارات‭ ‬كذلك‭ ‬لقبي‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬منغوليا‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حصد‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

ورفعت‭ ‬الامارات‭ ‬رصيدها‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخ‭ ‬الدورة‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬ميدالية،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬فازت‭ ‬بخمس‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬الجودو‭ (‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭)‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬برونزيتي‭ ‬الأومنيوم‭ ‬للدراجات‭ ‬وفرق‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ (‬الفروسية‭).‬

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