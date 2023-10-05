الكويت تحرز برونزية كرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (أ ف ب) :أحرز المنتخب الكويتي برونزية كرة اليد بفوزه الصعب على اليابان 31-30، يوم أمس ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية.
وهي الميدالية البرونزية الثالثة للكويت في النسخة الحالية، لترفع رصيدها الإجمالي إلى 8 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات).
وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل 14-14، لتحسم الكويت المباراة لصالحها بفوزها في الشوط الثاني 17-16. وتألق في صفوف الكويت عبدالعزيز الشمري الذي سجل 7 أهداف، فيما أضاف صالح علي 6 أهداف وحيدر دشتي 4.
MENAFN05102023000055011008ID1107198810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.