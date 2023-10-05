الكويت تحرز برونزية كرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬برونزية‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬31‭-‬30،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وهي‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬الثالثة‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية،‭ ‬لترفع‭ ‬رصيدها‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ميداليات‭ (‬ذهبيتان‭ ‬و3‭ ‬فضيات‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭).‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬بالتعادل‭ ‬14‭-‬14،‭ ‬لتحسم‭ ‬الكويت‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحها‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬17‭-‬16‭. ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الكويت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشمري‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬7‭ ‬أهداف،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬وحيدر‭ ‬دشتي‭ ‬4‭.‬

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