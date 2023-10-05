حلا القاضي تمنح فلسطين ثاني ميدالية في تاريخها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) (أ ف ب): منحت الفلسطينية حلا القاضي بلادها ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية، بإحرازها برونزية مسابقة الكاراتيه (فئة كوميتيه) لوزن تحت 68 كلغ، إثر فوزها على جو تشاو من الصين تايبيه 6-3.
وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية منذ نسخة عام 1990، وسبق لملاكمها منير أبو كشك أن أحرز برونزية في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية 2002.
واستعدت القاضي لهذه الألعاب بالمشاركة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر في يوليو الماضي وأحرزت الميدالية الفضية.
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