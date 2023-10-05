حلا القاضي تمنح فلسطين ثاني ميدالية في تاريخها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منحت‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حلا‭ ‬القاضي‭ ‬بلادها‭ ‬ثاني‭ ‬ميدالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بإحرازها‭ ‬برونزية‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاراتيه‭ (‬فئة‭ ‬كوميتيه‭) ‬لوزن‭ ‬تحت‭ ‬68‭ ‬كلغ،‭ ‬إثر‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬جو‭ ‬تشاو‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وتشارك‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬وسبق‭ ‬لملاكمها‭ ‬منير‭ ‬أبو‭ ‬كشك‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بوسان‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬2002‭.‬

واستعدت‭ ‬القاضي‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬وأحرزت‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭.‬

‭ ‬







