بايرن ميونخ يتطلع لتعزيز مركزه في البوندسليجا

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): مع انطلاق منافسات المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، يتطلع بايرن ميونخ للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد في البوندسليجا لتعزيز موقعه بين فرق المقدمة قبل بدء فترة التوقف الدولي.
ويستضيف بايرن ميونخ، المتوج باللقب خلال آخر 11 موسما، فريق فرايبورج مساء الأحد ضمن المرحلة السابعة التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة.
واستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب البوندسليجا بثلاثة انتصارات متتالية ثم شهدت مبارياته الثلاث التالية تعادلين أمام باير ليفركوزن ولايبزج وتخللهما فوز أمام بوخوم.
وبعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتطلع بايرن للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في البوندسليجا.
واستعد بايرن ميونخ بأفضل شكل لمباراة فرايبورج عبر الفوز الذي حققه على كوبنهاجن الدنماركي في عقر داره 2 / 1 الثلاثاء في دوري الأبطال، وذلك بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على مانشستر
يونايتد الإنجليزي 4 / 3.
ويتواصل النقص العددي في الخيارات المتاحة أمام توماس توخيل المدير الفني لبايرن، في مركز قلب الدفاع.
وتقتصر خيارات توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط، حيث كشف بايرن ميونخ قبل أيام أن غياب ماتيس دي ليخت سيستمر على الأرجح حتى فترة التوقف الدولي.
ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 / صفر في سبتمبر الماضي.
ولم يعلن بايرن ميونخ بعد عن قراره بشأن التعاقد مع لاعبه السابق جيروم بواتينج الذي لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي، علما بأنه بدأ التدريبات مع بايرن منذ يوم الأحد الماضي.
وربما لا تبدو مهمة بايرن ميونخ سهلة أمام فرايبورج المنتشي بفوزه في مباراته الماضية بالبوندسليجا أمام أوجسبورج 2 / صفر.
ويمكن لفرايبورج تعزيز الثقة عبر مباراته المرتقبة أمس الخميس أمام ضيفه ويستهام الإنجليزي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
وتفتتح المرحلة السابعة من الدوري الألماني مساء غد الجمعة بمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثالث عشر أمام ماينز صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.
ويخوض بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، مباراته في المرحلة مساء السبت حيث يلتقي يونيون برلين.
ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز
الرابع على التوالي في الدوري الألماني.
ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن ونقطة واحدة خلف شتوتجارت صاحب المركز الثاني.
ويحظى باير ليفركوزن بفرصة تبدو كبيرة لتعزيز موقعه في الصدارة حيث يخوض مباراته في المرحلة السابعة مساء الأحد على ملعبه أمام كولون صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.
بينما يخوض شتوتجارت مباراته مساء السبت أمام فولفسبورج صاحب المركز السابع.
ويأمل شتوتجارت في مواصلة مشواره المذهل بتحقيق الفوز الخامس على التوالي.
أما لايبزج صاحب المركز الخامس، فيأمل في نفض غبار الهزيمة التي تعرض لها الأربعاء على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 3 في دوري أبطال أوروبا، عبر مباراته أمام بوخوم يوم السبت.
وكان لايبزج قد حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الألماني ثم سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل مع بايرن ميونخ 2 / 2.
وفي مباراتين أخريين مساء السبت، يلتقي أوجسبورج مع درامشتاد وفيردر بريمن مع هوفنهايم، بينما يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم مساء الأحد في ختام المرحلة.
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