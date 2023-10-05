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بايرن ميونخ يتطلع لتعزيز مركزه في البوندسليجا

10/5/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭. ‬

ويستضيف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬موسما،‭ ‬فريق‭ ‬فرايبورج‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساتها‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

واستهل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬مشوار‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬البوندسليجا‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬ثم‭ ‬شهدت‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭ ‬تعادلين‭ ‬أمام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ولايبزج‭ ‬وتخللهما‭ ‬فوز‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭.

وبعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬للعودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭.
‬واستعد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬لمباراة‭ ‬فرايبورج‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭
‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬4‭ / ‬3‭. ‬

ويتواصل‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبايرن،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭. ‬

‭ ‬وتقتصر‭ ‬خيارات‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬لمركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬دايوت‭ ‬أوباميكانو‭ ‬ومين‭ ‬جاي‭ ‬كيم‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬سيستمر‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭. ‬

‭ ‬ويغيب‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

‭ ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبه‭ ‬السابق‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بأي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬بدأ‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬

‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬مهمة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬فرايبورج‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الماضية‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬أمام‭ ‬أوجسبورج‭ ‬2‭ / ‬صفر‭. ‬

ويمكن‭ ‬لفرايبورج‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬عبر‭ ‬مباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ويستهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.
‬وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬بمباراة‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬أمام‭ ‬ماينز‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭. ‬

ويخوض‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭. ‬

ويتطلع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭
‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬

‭ ‬ويحتل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ونقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬شتوتجارت‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬

‭ ‬ويحظى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بفرصة‭ ‬تبدو‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬كولون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.

بينما‭ ‬يخوض‭ ‬شتوتجارت‭ ‬مباراته‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورج‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬

‭ ‬ويأمل‭ ‬شتوتجارت‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬المذهل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.

أما‭ ‬لايبزج‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيأمل‭ ‬في‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬1‭ / ‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬عبر‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

‭ ‬وكان‭ ‬لايبزج‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ثم‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬2‭ / ‬2‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬يلتقي‭ ‬أوجسبورج‭ ‬مع‭ ‬درامشتاد‭ ‬وفيردر‭ ‬بريمن‭ ‬مع‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مع‭ ‬هايدنهايم‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.

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