ميسي يلعب في التصفيات رغم الإصابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينوس‭ ‬آيرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):

‬تصدر‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬الارجنتين‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬استدعاها‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬رغم‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

ويستمر‭ ‬غياب‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬عضلية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬37‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭.‬

وتستضيف‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحلّ‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬البيرو‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭.‬

وغاب‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬بلاده‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬خامس‭ ‬غياب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإفصاح‭ ‬بدقة‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬البدنية‭.‬

وكان‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬ومدرب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬السابق‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنّ‭ ‬ميسي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬إرهاق‭ ‬عضلي‮»‬‭ ‬ثمّ‭ ‬عاد‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬آثار‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬قديمة‭.‬

وقاد‭ ‬ميسي‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الإكوادور‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيريس‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬ذاتها‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬التشكيلة‭ ‬الكاملة‭:‬

‭- ‬لحراسة‭ ‬المرمى‭: ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ (‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬فرانكو‭ ‬أرماني‭ (‬ريفر‭ ‬بلايت‭)‬،‭ ‬والتر‭ ‬بينيتيس‭ (‬ايندهوفن‭ ‬الهولندي‭) ‬وخوان‭ ‬موسو‭ (‬أتالانتا‭ ‬الايطالي‭). ‬

‭- ‬للدفاع‭: ‬خوان‭ ‬فويث‭ (‬فياريال‭ ‬الاسباني‭)‬،‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتامندي‭ (‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭)‬،‭ ‬ناهويل‭ ‬مولينا‭ (‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭)‬،‭ ‬غونسالو‭ ‬مونتييل‭ (‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬جيرمان‭ ‬بيسيلا‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الاسباني‭)‬،‭ ‬نيكولاس‭ ‬تاليافيكو‭ (‬ليون‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ (‬توتنهام‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬لوكاس‭ ‬إيسكيفيل‭ (‬أتلتيكو‭ ‬بارانينسي‭ ‬البرازيلي‭)‬،‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينيس‭ ‬كوارتا‭ (‬فيورتينا‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬ماركو‭ ‬بيليغرينو‭ (‬ميلان‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬ماركوس‭ ‬أكونيا‭ (‬اشبيلية‭ ‬الاسباني‭).‬

‭- ‬للوسط‭: ‬رودريغو‭ ‬دي‭ ‬بول‭ (‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭)‬،‭ ‬لياندرو‭ ‬باريديس‭ (‬روما‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬ألكسيس‭ ‬ماك‭ ‬ليستر‭ (‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬إنسو‭ ‬فرنانديس‭ (‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬ايسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الالماني‭)‬،‭ ‬غيدو‭ ‬رودريغيس‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭)‬،‭ ‬برونو‭ ‬سابيلي‭ (‬اتلتيكو‭ ‬بارانينسي‭)‬،‭ ‬تياغو‭ ‬ألمادا‭ (‬اتلانتا‭ ‬يونايتد‭ ‬الاميركي‭)‬،‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ (‬ساوثمبتون‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬جيوفاني‭ ‬لو‭ ‬سيلسو‭ (‬توتنهام‭ ‬الانكليزي‭). ‬

‭- ‬للهجوم‭: ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬إنتر‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ (‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونساليس‭ ‬ولوكاس‭ ‬بلتران‭ (‬فيورنتينا‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬وفاكوندو‭ ‬فارياس‭ (‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬الاميركي‭)‬،‭ ‬اليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭)‬،‭ ‬لوكاس‭ ‬أوكامبوس‭ (‬اشبيلية‭)‬،‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ (‬روما‭ ‬الايطالي‭).‬