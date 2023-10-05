شهيد برصاص الاحتلال في حوارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.
وأجبرت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم، أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.
وشهيد حوارة هو الشهيد الثالث هذا اليوم، فقد استشهد الشابان عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما)، صباح اليوم، برصاص الاحتلال في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.
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