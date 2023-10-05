شهيد برصاص الاحتلال في حوارة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وأجبرت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم، أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.

وشهيد حوارة هو الشهيد الثالث هذا اليوم، فقد استشهد الشابان عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما)، صباح اليوم، برصاص الاحتلال في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.