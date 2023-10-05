وحدة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ اعتقلت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال، داهمت محلا لبيع الحلويات في شارع المهد وسط المدينة، واعتقلت الشابين أحمد يوسف وعبد الحميد عايش.
وتناقل المواطنون فيديو من كاميرات المراقبة لمحلات الحلويات التي تم فيها اعتقال الشابين.
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