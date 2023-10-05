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وحدة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم

10/5/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ اعتقلت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال، داهمت محلا لبيع الحلويات في شارع المهد وسط المدينة، واعتقلت الشابين أحمد يوسف وعبد الحميد عايش.

وتناقل المواطنون فيديو من كاميرات المراقبة لمحلات الحلويات التي تم فيها اعتقال الشابين.

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