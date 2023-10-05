حلا القاضي .. أول فلسطينية تحصد ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /أكتوبر 2023 (شينخوا) تصدرت صور لاعبة الكاراتيه الفلسطينية حلا القاضي، صفحة اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، وهي تحتفل بسعادة كبيرة بتحقيق أول ميدالية برونزية في واحدة من "أروع وأجمل البطولات" دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وفازت اللاعبة الفلسطينية اليوم (الخميس) على منافستها جاو شاو من تايبيه الصينية في منافسات كاراتيه فئة كوميته تحت وزن 68 كغم بناء على قرار الإجماع لتحصد أول ميدالية برونزية في آسياد هانغتشو، بحسب اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وكتبت اللجنة على صفحتها "للتاريخ... البطلة حلا القاضي تظفر بالميدالية البرونزية على مستوى منافسات كوميته تحت وزن 68 كغم بعد الفوز على اللاعبة جاو شاو من تايبيه الصينية بست نقاط مقابل ثلاث"، واصفة ذلك بـ"الإنجاز التاريخي".

وتابعت أن“البطلة حلا القاضي تهدي فلسطين أول ميدالية في الآسياد”.

ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية على صفحتها صورا للاعبة القاضي، وهي تحتفل بالفوز على منافستها، وأخرى أثناء التتويج بالميدالية البرونزية أظهرت القاضي بسعادة غامرة.

وأعربت اللاعبة الفلسطينية عن سعادتها الكبيرة لفوزها بالميدالية البرونزية الأولى في البطولة، مشيرة إلى أنها تهدي هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني وأفراد عائلتها واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وقالت القاضي عبر الهاتف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحصول على الميدالية جاء نتيجة تعب وجهد وتحضير منذ أشهر وخوض معسكر خارجي، لافتة إلى أنها وضعت نصب أعينها قبل الوصول إلى الصين تحقيق إنجاز تاريخي لفلسطين.

وأضافت أن البطولة المقامة في الصين من أروع وأجمل البطولات من حيث التنظيم والترتيب والتعامل والأجواء، مؤكدة أن الصين نجحت بتنظيم بطولة أبهرت جميع الوفود الحاضرة.

وأكدت اللاعبة الفلسطينية على مواصلة مشوارها في لعبة الكاراتيه والوصول نحو العالمية، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام نهاية الشهر الجاري في المجر.

وتنحدر القاضي (22 عاما) من بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية، وهي واحدة من بين 64 رياضيا فلسطينيا يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية في مشاركة هي الأكبر في تاريخ مشاركات فلسطين الخارجية.

بدوره، قال المدير الفني للجنة الأولمبية الفلسطينية نادر الجيوسي، عبر الهاتف لـ((شينخوا)) إن“البطلة حلا القاضي حصلت على الميدالية البرونزية على مستوى منافسات كوميته تحت وزن 68 كغم بعد الفوز على لاعبة من تايبيه الصينية بست نقاط مقابل ثلاث”.

واعتبر الجيوسي أن ما حققته اللاعبة القاضي "إنجاز كبير وعظيم للرياضة الفلسطينية، وجاء عن جدارة واستحقاق"، مشيرا إلى أن اللاعبة خاضت مباراة صعبة مع منافستها تميزت فيها بالثبات الانفعالي.

وأعرب الجيوسي عن "سعادته وفخره" بما قامت به القاضي وحصولها على أول ميدالية في آسياد هانغتشو، معتبرا أن البطولة من أروع وأفضل البطولات من حيث التنظيم الراقي وجمال ونظافة وتنظيم المدينة بشكل عام.

وقوبل فوز القاضي بسعادة غامرة من قبل أفراد عائلتها الذين كانوا يتابعون معها كافة الأمور الفنية والنفسية قبل كل مباراة وتمرين عبر الاتصال المباشر من خلال الإنترنت.

وقالت والدة اللاعبة حلا القاضي، التي تلقت خبر فوز ابنتها أثناء تواجدها في العمل، إن“شعوري لا يوصف من الفرحة والسعادة لفوز حلا بالميدالية البرونزية وتسجيل اسمها في لوحة الشرف”.

وأضافت وهي تتلقى التهاني من أقاربها وزملائها في العمل أن "حلا تعبت واجتهدت ما بين تمارين يومية ودراسة الهندسة، وفي النهاية حصدت ما كانت تحلم به".

وتابعت السيدة الفسلطينية، وهي أم لأربعة أبناء هم ولدان وبنتان جميعهم يلعبون رياضة الكاراتيه أن "أبنائها يعشقون الرياضة منذ الصغر"، مؤكدة أنها تشجعهم باستمرار من أجل تحقيق أهدافهم وتمثيل فلسطين في المحافل العربية والدولية.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات من قبل نشطاء فلسطينيين يشيدون بما قدمته القاضي، وحصولها على أول ميدالية برونزية في آسياد هانغتشو.

وكتب والدها "الحمد لله رب العالمين (..) تقدمي إلى منصة التتويج وارفعي علم فلسطين عاليا (..) تقدمي ابنتي وبطلتي وأثبتي إننا شعب نقاتل من أجل الحياة ونفوز".

كما كتب الفلسطيني بهجت طنطيش مهنئا“مبارك الإنجاز الكبير الذي يؤكد أن مؤشر إنجازات الكاراتيه الفلسطينية في تصاعد مستمر، مبارك لحلا ولفلسطين هذه الميدالية الغالية على قلوبنا جميعا”.

وتمتلك فلسطين على مدار تاريخ مشاركتها في الألعاب الآسيوية ميدالية وحيدة، هي برونزية أحرزها اللاعب منير أبو كشك في لعبة الملاكمة في كوريا الجنوبية عام 2002.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية الـ19 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري.