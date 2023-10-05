الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN/
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، وأغلقت المعابر مع قطاع غزة، حتى انتصاف ليل السبت-الأحد، بذريعة الأعياد اليهودية.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
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