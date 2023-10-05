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الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة

10/5/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، وأغلقت المعابر مع قطاع غزة، حتى انتصاف ليل السبت-الأحد، بذريعة الأعياد اليهودية.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

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