ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية بسوريا إلى 80 قتيلا و240 مصابا

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال" مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.
وقال وزير الصحة السوري إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شخصا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة تعتبر غير نهائية حتى الآن".
هذا واطمأن الوزير الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الذي استهدف، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.
روسيا اليوم
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