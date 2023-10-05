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ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية بسوريا إلى 80 قتيلا و240 مصابا

10/5/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال" مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.
وقال وزير الصحة السوري إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شخصا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة تعتبر غير نهائية حتى الآن".

هذا واطمأن الوزير الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الذي استهدف، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.

روسيا اليوم

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