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النفط عالميا ينخـفض مجددا

10/5/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، الخميس مع تغلب مخاوف الطلب على قرار أوبك+ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.19 دولار بحلول الساعة 1507 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.55 دولار. وانخفض كلا الخامين المرجعيين بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى لهما خلال الجلسة.
وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود.
وتراجعت الأسعار بشدة أمس حتى عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.




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