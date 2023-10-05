البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرة تركية في سوريا، معتقدة أنها تمثل تهديدا.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي إنه تم رصد الطائرة المسيّرة التركية وهي تقترب من القوات الأمريكية في سوريا.
وأضاف أن "القيادة اعتبرت اقتراب الطائرة المسيّرة بمثابة تهديد، وأسقطتها طائرات "إف-16"".
روسيا اليوم
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