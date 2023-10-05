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البنتاغون يعلن إسقاط مسيّرة تركية في سوريا

10/5/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرة تركية في سوريا، معتقدة أنها تمثل تهديدا.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي إنه تم رصد الطائرة المسيّرة التركية وهي تقترب من القوات الأمريكية في سوريا.
وأضاف أن "القيادة اعتبرت اقتراب الطائرة المسيّرة بمثابة تهديد، وأسقطتها طائرات "إف-16"".

روسيا اليوم

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