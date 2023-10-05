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كلب ضال يعض مسنة و7 أطفال في مصر

10/5/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسبب كلب ضال بمحافظة الدقهلية في مصر، بإصابة 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بجروح متفرقة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشهد مركز الكردي في محافظة الدقهلية بمصر، حادث إصابة الكلب المسعور لـ 7 أطفال ومسنة وتم نقلهم جميعا للمستشفى.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول 8 أشخاص 6 منهم مصابون بعقر كلب.
وانتقل رجال المباحث على جناح السرعة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 7 أطفال ومسنة تبلغ 62 عاما، وجميعهم مقيمون بالكردي، ومصابون بجروح متفرقة وتم تحرير محضر بالواقعة.

روسيا اليوم

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