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مصر.. الأمن يكشف ملابسات تزوير عملات ورقية بالقاهرة

10/5/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تزوير عملات ورقية بالقاهرة.
وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تابعت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ادعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتي لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة.
وذكرت أنه وبالفحص، تبين أن القائم بالنشر صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات، مقيم بالقاهرة.
وبمواجهته أقر بأن الغرض من نشر مقطع الفيديو هو الترويج لمنتجات شركته لترويج ماكينات عد النقود.

روسيا اليوم

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