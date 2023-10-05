سويسرا قد تدفع 4400 دولار لكل لاجئ أوكراني للعودة إلى بلاده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "سويس إنفو" نقلا عن تقرير صادر عن الحكومة السويسرية أن السلطات في برن مستعدة لدفع ما يصل إلى 4400 دولار للاجئين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السويسرية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الأرخص بالنسبة للبلاد تشجيع اللاجئين على مغادرة البلاد طوعا بدلا من دفع الإعانات لهم.
روسيا اليوم
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