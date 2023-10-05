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سويسرا قد تدفع 4400 دولار لكل لاجئ أوكراني للعودة إلى بلاده

10/5/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "سويس إنفو" نقلا عن تقرير صادر عن الحكومة السويسرية أن السلطات في برن مستعدة لدفع ما يصل إلى 4400 دولار للاجئين الأوكرانيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السويسرية توصلت إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الأرخص بالنسبة للبلاد تشجيع اللاجئين على مغادرة البلاد طوعا بدلا من دفع الإعانات لهم.

روسيا اليوم

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