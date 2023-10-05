البنتاغون: لن نخصص أموالا لأوكرانيا من بنود أخرى في الميزانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى في ميزانية الدفاع، لكنها تحتفظ بهذا الاحتمال إذا لزم الأمر.
وقال رايدر: "إعادة البرمجة (تحويل الأموال من بند في ميزانية الدفاع إلى بند آخر) هي دائما خيار في حالة الحاجة الملحة، ولكن في الوقت الحاضر، على حد علمي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة البرمجة لدعم أمن أوكرانيا".
وأضاف أن البنتاغون لا يزال ينوي العمل مع الكونغرس الأمريكي لتخصيص أموال إضافية من أجل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
روسيا اليوم
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