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البنتاغون: لن نخصص أموالا لأوكرانيا من بنود أخرى في الميزانية

10/5/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى في ميزانية الدفاع، لكنها تحتفظ بهذا الاحتمال إذا لزم الأمر.
وقال رايدر: "إعادة البرمجة (تحويل الأموال من بند في ميزانية الدفاع إلى بند آخر) هي دائما خيار في حالة الحاجة الملحة، ولكن في الوقت الحاضر، على حد علمي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة البرمجة لدعم أمن أوكرانيا".

وأضاف أن البنتاغون لا يزال ينوي العمل مع الكونغرس الأمريكي لتخصيص أموال إضافية من أجل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

روسيا اليوم

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