الجيش السوري يقصف مقرات للجماعات المسلحة في إدلب ومحيطها

الجيش السوري يقصف مقرات للجماعات المسلحة في إدلب ومحيطها
التاريخ
10/5/2023 7:12:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر مصدر أن قوات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا ضد مقرات ومستودعات الجماعات المسلحة و"هيئة تحرير الشام" في منطقة سيطرتها بإدلب ومحيطها.
وأكد أن القصف يعتبر الأعنف من نوعه.
روسيا اليوم
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