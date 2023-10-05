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الجيش السوري يقصف مقرات للجماعات المسلحة في إدلب ومحيطها

10/5/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر مصدر أن قوات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا ضد مقرات ومستودعات الجماعات المسلحة و"هيئة تحرير الشام" في منطقة سيطرتها بإدلب ومحيطها.
وأكد أن القصف يعتبر الأعنف من نوعه.

روسيا اليوم

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