وتتوالى الاتهامات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬لانسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬هو‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬والكولسترول‭ ‬على‭ ‬جدرانها،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬عندهم‭ ‬استعداد‭ ‬وراثي‭ ‬للتعرض‭ ‬لتلك‭ ‬الانسدادات،‭ ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬قسما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬نصيبي‭ ‬من‭ ‬ورثة‭ ‬الوالد‭ ‬عليه‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬فإنني‭ ‬ارجح‭ ‬ان‭ ‬عنصر‭ ‬الوراثة‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬الانسداد‭ ‬في‭ ‬شرياني‭ ‬التاجي،‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬أعاف‭ ‬الشحوم‭ ‬والدهون،‭ ‬وبسبب‭ ‬ضعف‭ ‬جيناتي‭ ‬العربية‭ ‬فإنني‭ ‬لست‭ ‬ميالا‭ ‬إلى‭ ‬أكلات‭ ‬مثل‭ ‬الكبسة‭ ‬والهريسة‭ ‬والمندي‭ ‬والمنسف‭ ‬وأم‭ ‬علي‭ ‬وأخواتها‭ ‬في‭ ‬الرضاع‭ ‬من‭ ‬بقلاوة‭ ‬وكنافة‭ ‬وبسبوسة،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬البيرغر‭ ‬والكلب‭ ‬الساخن‭ (‬هوت‭ ‬دوغ‭) ‬والبيتزا،‭ ‬ومنذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ووزن‭ ‬جسمي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬73‭ ‬كيلوجراما‭ ‬يزيد‭ ‬كيلو‭ ‬او‭ ‬ينقص‭ ‬كيلو‭ ‬كل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أمارس‭ ‬أي‭ ‬رياضة‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة،‭ ‬ثم‭ ‬جدّ‭ ‬أمر‭ ‬جديد‭ ‬جعلني‭ ‬أمارس‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬يوميا‭.‬

نميل‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬الأطباء‭ ‬وكأنهم‭ ‬وكلاء‭ ‬نيابة‭ ‬عامة‭ ‬ونقول‭: ‬اتهمني‭ ‬الدكتور‭ ‬بزائدة‭... ‬اتهمني‭ ‬بالمياه‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬العينين؛‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬أعلاه‭ ‬ارفض‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬اللحوم‭ ‬السمينة‭ ‬والحلويات‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ (‬ولكن‭ ‬أموت‭ ‬في‭ ‬الآيس‭ ‬كريم‭)‬،‭ ‬اتهمني‭ ‬طبيب‭ ‬كنت‭ ‬أُحْسِن‭ ‬الظن‭ ‬به‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وغضبت‭ ‬لذلك‭ ‬غضبة‭ ‬مضرية‭:‬

إذا‭ ‬ما‭ ‬غضبنا‭ ‬غضبة‭ ‬مضرية

هتكنا‭ ‬حجاب‭ ‬الشمس‭ ‬أو‭ ‬تمطر‭ ‬الدما

أنكرت‭ ‬التهمة‭ ‬الظالمة،‭ ‬ولكنه‭ ‬تمسك‭ ‬بموقفه‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬قراءات‭ ‬السكر‭ ‬التراكمي‭ ‬عندي‭ ‬تؤكد‭ ‬أنني‭ ‬ pre diabetic أي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني؛‭ ‬ومن‭ ‬خصالي‭ ‬الحميدة‭ ‬أنني‭ ‬احترم‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬احتراما‭ ‬شديدا‭ ‬ولا‭ ‬أعصي‭ ‬لهما‭ ‬أمرا‭: ‬الوالدان‭ ‬والأطباء،‭ ‬وإذا‭ ‬وصف‭ ‬لي‭ ‬طبيب‭ ‬أقراصا‭ ‬دوائية‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬علي‭ ‬تناول‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬يوميا‭ ‬فإنني‭ ‬اتناول‭ ‬كل‭ ‬قرص‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬كل‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬بالدقيقة‭ ‬والثانية،‭ ‬وإذا‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬–لا‭ ‬قدر‭ ‬الله–‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬أكل‭ ‬الفول،‭ ‬فإنني‭ ‬أتوقف‭ ‬عن‭ ‬أكل‭ ‬كافة‭ ‬البقول‭. ‬وهكذا‭ ‬قبلت‭ ‬الاتهام‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬مضض‭ ‬وسألت‭ ‬الطبيب‭: ‬وما‭ ‬العمل؟‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬علي‭ ‬تجنب‭ ‬السكريات‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬عدت‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬ووجهي‭ ‬يلعن‭ ‬قفاي‭ ‬وأعلنت‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬السكريات‭ ‬حتى‭ ‬وافاني‭ ‬ولدي‭ ‬بقائمة‭ ‬المؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ ‬لأستخدمه‭ ‬كدليل‭ ‬استرشادي‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الأطعمة‭ ‬عند‭ ‬تخطيط‭ ‬الوجبات‭. ‬ويُصنِّف‭ ‬المؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬بحسب‭ ‬إمكانية‭ ‬رفعها‭ ‬لمستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬العالية‭ ‬للمؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

وألقيت‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المؤشر‭ ‬وكدت‭ ‬أدخل‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬سكري،‭ ‬ذلك‭ ‬انني‭ ‬اكتشفت‭ ‬ان‭ ‬البطيخ‭ ‬والشمام‭ ‬والتمر‭ ‬والموز‭ ‬والمانجو‭ ‬تتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬الممنوعات‭ ‬أو‭ ‬قل‭ ‬الفاكهة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬تناولها‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا،‭ ‬وهذه‭ ‬الخمسة‭ ‬تأتي‭ ‬عندي‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬رضا‭ ‬الوالدين‮»‬‭ ‬مباشرة،‭ ‬فلست‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬التفاح‭ ‬والكيوي‭ ‬والخوخ‭ ‬والمشمش‭ ‬وغيرها،‭ ‬وليس‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬الفراولة‭ ‬ود،‭ ‬فقد‭ ‬أثبتت‭ ‬تجاربي‭ ‬انها‭ ‬ثمرة‭ ‬تحظى‭ ‬بغزل‭ ‬غير‭ ‬مستحق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬المصري،‭ ‬وذروة‭ ‬التغزل‭ ‬بفتاة‭ ‬مصرية‭ ‬ان‭ ‬تقول‭ ‬لها‭ ‬‮«‬يا‭ ‬فراولة‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬ثمرة‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬منها‭ ‬بحلاوة‭ ‬المذاق‭ ‬إلا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬ولهذا‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬إلا‭ ‬كديكور‭ ‬ونكهة‭ ‬في‭ ‬العصير‭ ‬الكوكتيل‭.‬

المهم‭: ‬مازلت‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬للاستعداد‭ ‬لمنع‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬غزو‭ ‬جسمي‭ ‬وأسأل‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬يعينني‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬غواية‭ ‬البطيخ‭ ‬والتمر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬