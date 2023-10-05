عن القطاع المصرفي والكادر البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بلغت‭ ‬77 % ‭.. ‬وبالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬أعداد‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تزايد،‭ ‬بفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وتطوير‭ ‬تدريبي‭ ‬واحترافي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬المهنية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬المتخصصة‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬فقد‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0 % ‭ ‬مدعوماً‭ ‬بنمو‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬2 % ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬0 % ‭.‬‮

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تلك‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬تؤكد‭ ‬صواب‭ ‬وسلامة‭ ‬الطريق‭ ‬والمسار‭ ‬الذي‭ ‬تمضي‭ ‬فيه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واكبه‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والبيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بتأسيس‭ ‬وحدة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار،‭ ‬بجانب‭ ‬تأسيس‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬‮

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في‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬وبرعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبدعم‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وكما‭ ‬تم‭ ‬إعلانه،‭ ‬فإن‭ ‬مناقشات‭ ‬المنتدى‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتشريع،‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والابتكار‭.. ‬ويشكل‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للترويج‭ ‬لمميزاتها‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتمتعها‭ ‬ببيئة‭ ‬تشجع‭ ‬الإبداع‭ ‬والأفكار‭ ‬الخلاقة‭ ‬وتحتضن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭.‬

ومع‭ ‬تقديرنا‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬فإن‭ ‬أولوية‭ ‬وأفضلية‭ ‬الكادر‭ ‬البحريني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الأعداد‭ ‬والنسب‭.. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬المسح‭ ‬السنوي‭ ‬القادم‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬يبشرنا‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬والتكنولوجية‭.. ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التخصصات‭. ‬