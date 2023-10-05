عن القطاع المصرفي والكادر البحريني

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- Akhbar Al Khaleej) بحسب المسح السنوي الذي قام به مصرف البحرين المركزي لعام 2022 كشفت النتائج أن عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية قد بلغ 9708 موظفاً، وأن عدد البحرينيين (رجالا ونساء) الذين يشغلون مناصب إدارية عليا بلغ 3551، وأن عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف إشرافية بلغ 2157 في نفس العام.
كما أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وقت سابق أن نسبة البحرينيين العاملين في القطاع المصرفي بلغت 77 % .. وبالتأكيد أن نسبة أعداد البحرينيين في هذا القطاع الحيوي في تزايد، بفضل السياسة الحكيمة، الاقتصادية والمالية والمصرفية، وما يحظى به هذا القطاع من اهتمام وتطوير تدريبي واحترافي، من خلال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، عبر حزمة نوعية من الدورات والبرامج المهنية والأكاديمية المتخصصة.
وفي ضوء اهتمام الدولة بتطوير قطاع الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتنفيذا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فقد أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من عام 2023 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.0 % مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 % ، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0 % .
تلك النتائج الإيجابية تؤكد صواب وسلامة الطريق والمسار الذي تمضي فيه مملكة البحرين، واكبه نمو في قطاع التكنولوجيا المالية، والبيئة الداعمة للخدمات المالية، مع قيام مصرف البحرين المركزي بتأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، بجانب تأسيس خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
في الأسبوع القادم تستضيف مملكة البحرين منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2023»، الذي يقام بدعم من مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» العالمية، وبرعاية مصرف البحرين المركزي، وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وكما تم إعلانه، فإن مناقشات المنتدى ترتكز على ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالتشريع، والاستثمار، والابتكار.. ويشكل المنتدى فرصة لمملكة البحرين للترويج لمميزاتها التي تجعل منها وجهة رائدة في المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتمتعها ببيئة تشجع الإبداع والأفكار الخلاقة وتحتضن الفرص الاستثمارية.
ومع تقديرنا للجهود المستمرة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، فإن أولوية وأفضلية الكادر البحريني يجب أن تكون حاضرة دائما في التوظيف، ومضاعفة الأعداد والنسب.. ونأمل أن المسح السنوي القادم للمصرف المركزي يبشرنا بارتفاع عدد العمالة البحريني في الخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجية.. وخاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين في تلك التخصصات.
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