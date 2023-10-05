استبعاد كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ((كوماندر)) من البيت الأبيض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬إليزابيت‭ ‬ألكسندر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬كوماندر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬شأنه‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وعقيلته‭ ‬جيل‭ ‬‮«‬يوليان‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لسلامة‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ومَن‭ ‬يوفرون‭ ‬الحماية‭ ‬لهم‭ ‬يومياً‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬الخدمة‭ ‬السرية‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها‭ ‬تعرّض‭ ‬للعضّ‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كوماندر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جرواً‭ ‬عندما‭ ‬أُحضر‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬العضّ‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أُعلن‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

وذكرت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬و«أكسيوس‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬الكلب‭ ‬هاجم‭ ‬موظفين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عضّه‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬‮«‬الخدمة‭ ‬السرية‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مرة‭.‬

وكان‭ ‬الزوجان‭ ‬قد‭ ‬أعلنا‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬أنهما‭ ‬أرسلا‭ ‬كلبهما‭ ‬للخضوع‭ ‬لدورة‭ ‬تدريبية،‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أنّه‭ ‬عضّ‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬مَن‭ ‬تعيّن‭ ‬إدخاله‭ ‬المستشفى‭.‬

وكان‭ ‬أُرسل‭ ‬كلبهما‭ ‬الآخر‭ ‬‮«‬مايجور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ديلاوير‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حتى‭ ‬يتلقى‭ ‬تدريبات،‭ ‬بعدما‭ ‬عضّ‭ ‬موظفاً‭ ‬واحداً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬المتخصصين،‭ ‬اضطر‭ ‬بايدن‭ ‬وعقيلته‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مايجور‮»‬‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬أصدقاء‭ ‬لهما‭ ‬يعيشون‭ ‬‮«‬في‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬