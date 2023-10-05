الإعصار كوينو يتسبّب في تايوان برياح سرعتها ((قياسية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه أمس.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه «تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95.2 متراً في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان».
وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتراً في الساعة.
واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان أمس، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم كوينو غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان.
وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.
وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس أنّ «سرعة الرياح القصوى البالغة 95.2 متراً في الثانية التي تمّ تسجيلها في جزيرة أوركيد الليلة الماضية هي رقم قياسي جديد في تايوان».
وأضافت أنّه كان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار الطرف الجنوبي للجزيرة مباشرة، لكنّ «مساره اتّجه نحو الجنوب» وقد يتقدّم باتجاه البحر.
ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.
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