Friday, 06 October 2023 04:41 GMT

الإعصار كوينو يتسبّب في تايوان برياح سرعتها ((قياسية))

10/5/2023 7:10:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجّلت‭ ‬جزيرة‭ ‬صغيرة‭ ‬تابعة‭ ‬لتايوان‭ ‬رياحاً‭ ‬عاتية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السرعة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الإعصار‭ ‬كوينو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬أمس‭.

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬التايوانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬سرعة‭ ‬رياح‭ ‬قصوى‭ ‬بلغت‭ ‬95‭.‬2‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬أوركيد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬لتايوان‮»‬‭.

وتعادل‭ ‬هذه‭ ‬السرعة‭ ‬رياحاً‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬342‭.‬72‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬

واجتاح‭ ‬الإعصار‭ ‬كوينو‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتايوان‭ ‬أمس،‭ ‬حاملاً‭ ‬معه‭ ‬أمطاراً‭ ‬غزيرة‭ ‬ورياحاً‭ ‬عاتية‭. ‬

وبحسب‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬فإنّ‭ ‬الرياح‭ ‬القياسية‭ ‬سجّلت‭ ‬في‭ ‬أوركيد‭ ‬ليلاً‭ ‬أثناء‭ ‬تقدّم‭ ‬كوينو‭ ‬غرباً‭ ‬نحو‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتايوان‭. ‬

وأوركيد‭ ‬جزيرة‭ ‬بركانية‭ ‬صغيرة‭ ‬تقع‭ ‬شرق‭ ‬تايوان‭ ‬ويقطنها‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬صيادون‭ ‬ومزارعون‭. ‬

وأكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬القصوى‭ ‬البالغة‭ ‬95‭.‬2‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬أوركيد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬هي‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تايوان‮»‬‭.
‬وأضافت‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬الإعصار‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للجزيرة‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكنّ‭ ‬‮«‬مساره‭ ‬اتّجه‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬يتقدّم‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭. ‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إنّ‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬الراهن‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمسارات‭ ‬العواصف‭ ‬الاستوائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنفكّ‭ ‬شدّتها‭ ‬تزداد،‭ ‬ممّا‭ ‬يؤدّي‭ ‬لهطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وحدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬مفاجئة‭ ‬والتسبّب‭ ‬برياح‭ ‬عاتية‭.‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث