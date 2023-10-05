الإعصار كوينو يتسبّب في تايوان برياح سرعتها ((قياسية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬التايوانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬سرعة‭ ‬رياح‭ ‬قصوى‭ ‬بلغت‭ ‬95‭.‬2‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬أوركيد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬لتايوان‮»‬‭.

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وتعادل‭ ‬هذه‭ ‬السرعة‭ ‬رياحاً‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬342‭.‬72‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬

واجتاح‭ ‬الإعصار‭ ‬كوينو‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتايوان‭ ‬أمس،‭ ‬حاملاً‭ ‬معه‭ ‬أمطاراً‭ ‬غزيرة‭ ‬ورياحاً‭ ‬عاتية‭. ‬

وبحسب‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬فإنّ‭ ‬الرياح‭ ‬القياسية‭ ‬سجّلت‭ ‬في‭ ‬أوركيد‭ ‬ليلاً‭ ‬أثناء‭ ‬تقدّم‭ ‬كوينو‭ ‬غرباً‭ ‬نحو‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتايوان‭. ‬

وأوركيد‭ ‬جزيرة‭ ‬بركانية‭ ‬صغيرة‭ ‬تقع‭ ‬شرق‭ ‬تايوان‭ ‬ويقطنها‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬صيادون‭ ‬ومزارعون‭. ‬

وأكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬القصوى‭ ‬البالغة‭ ‬95‭.‬2‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬أوركيد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬هي‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تايوان‮»‬‭.

‬وأضافت‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬الإعصار‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للجزيرة‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكنّ‭ ‬‮«‬مساره‭ ‬اتّجه‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬يتقدّم‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭. ‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إنّ‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬الراهن‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمسارات‭ ‬العواصف‭ ‬الاستوائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنفكّ‭ ‬شدّتها‭ ‬تزداد،‭ ‬ممّا‭ ‬يؤدّي‭ ‬لهطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وحدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬مفاجئة‭ ‬والتسبّب‭ ‬برياح‭ ‬عاتية‭.‬