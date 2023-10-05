مسنّة روسية تتعايش مع إبرة في دماغها منذ 80 عاما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬والدي‭ ‬الفتاة‭ ‬قرّرا‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬طفلتهما‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية؛‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬مع‭ ‬إبرة‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬ثلاثة‭ ‬سنتيمترات‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬ولادتها‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬كثيرًا‭ ‬ما‭ ‬تُستخدم‭ ‬لإخفاء‭ ‬أدلة‭ ‬الجريمة‭.‬

وكان‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬سائدًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬وعاش‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬فقر‭ ‬مدقع‭.‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اخترقت‭ ‬الإبرة‭ ‬الفص‭ ‬الجداري‭ ‬الأيسر،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬التأثير‭ ‬المقصود،‭ ‬إذ‭ ‬نجت‭ ‬الفتاة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المريضة‭ ‬لم‭ ‬تشكُ‭ ‬قط‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تواجه‭ ‬أي‭ ‬خطر،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حالتها‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‮»‬‭.‬