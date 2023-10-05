درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة سميحة أيوب يثير الجدل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬24‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بمصر‭ ‬نشر‭ ‬بعض‭ ‬الأهالي،‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬صفحة‭ ‬لدرس‭ ‬بمنهج‭ ‬الصف‭ ‬السادس‭ ‬الابتدائي‭ ‬بكتاب‭ ‬المهارات‭ ‬والأنشطة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬شخصيات‭ ‬مصرية‭ ‬مؤثرة‮»‬‭ ‬يستعرض‭ ‬مسيرة‭ ‬سميحة‭ ‬والملقبة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬سيدة‭ ‬المسرح‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬لتنهال‭ ‬التعليقات‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض‭. ‬

وعلى‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬كتب‭ ‬أحد‭ ‬المستخدمين‭ ‬‮«‬اعتراض‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬صفحة‭ ‬للفنانة‭ ‬سميحة‭ ‬أيوب‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬مدرسي‭ ‬تخلف‭ ‬وجهل‭ ‬وانعدام‭ ‬وعي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يا‭ ‬ريت‭ ‬تعود‭ ‬للمدارس‭ ‬أنشطة‭ ‬الغناء‭ ‬والتمثيل‭ ‬والاحتفالات‭ ‬بالمناسبات‭ ‬القومية‭ ‬مثلما‭ ‬كان‮»‬‭. ‬

فيما‭ ‬كتب‭ ‬مستخدم‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬مع‭ ‬احترامي‭ ‬لشخص‭ ‬سميحة‭ ‬أيوب‭.. ‬الأولى‭ ‬عباقرة‭ ‬العلم‭ ‬والأدب‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬الفن‮»‬‭.

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وتمت‭ ‬الاشارة‭ ‬في‭ ‬الدرس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سميحة‭ ‬‮«‬درست‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للسينما‭ ‬وتخرجت‭ ‬عام‭ ‬1952‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬خطأ‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬دراستها‭ ‬بالمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للتمثيل‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬كتب‭ ‬الناقد‭ ‬الفني‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬الشناوي‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬بصحيفة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحلو‭ ‬ما‭ ‬يكملش،‭ ‬حدث‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالفنانة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وذكروا‭ ‬أنها‭ ‬خريجة‭ ‬معهد‭ ‬السينما‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تخرجت‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬التمثيل،‭ ‬بينما‭ ‬معهد‭ ‬السينما‭ ‬لم‭ ‬يفتتح‭ ‬أساساً‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬إصلاح‭ ‬المعلومة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتولاه‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬ويبقى‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬بقاء‭ ‬اسم‭ ‬سميحة‭ ‬أيوب‮»‬‭. ‬

ولدت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عمل‭ ‬وتولت‭ ‬إدارة‭ ‬المسرح‭ ‬المصري‭ ‬الحديث‭ ‬والمسرح‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬فترتي‭ ‬السبعينات‭ ‬والثمانينات‭.

‬وبلغ‭ ‬رصيدها‭ ‬المسرحي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬مسرحية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬رابعة‭ ‬العدوية‮»‬‭ ‬و«سكة‭ ‬السلامة‮»‬‭ ‬و«الناس‭ ‬اللي‭ ‬في‭ ‬التالت‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أعمالها‭ ‬السينمائية‭ ‬فيلم‭ ‬أرض‭ ‬النفاق‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬وفيلم‭ ‬فجر‭ ‬الإسلام‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الضوء‭ ‬الشارد‮»‬‭ ‬ومسلسل‭ ‬‮«‬المصراوية‮»‬‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭. ‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬نالت‭ ‬أيوب‭ ‬جائزة‭ ‬النيل‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أرفع‭ ‬درجات‭ ‬التقدير‭ ‬الرسمية،‭ ‬عن‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭ ‬وكانت‭ ‬نالت‭ ‬وسام‭ ‬بدرجة‭ ‬فارس‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬عام‭ ‬1977‭.

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وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬علّقت‭ ‬سميحة‭ ‬حول‭ ‬الجدل‭ ‬القائم‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬سعدت‭ (‬بالدرس‭) ‬ليس‭ ‬لشخصي‭ ‬وإنما‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬للأفكار‭.. ‬والوزارة‭ (‬التربية‭ ‬والتعليم‭) ‬ترتقي‭ ‬بثقافة‭ ‬الأجيال‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬‮«‬صياغة‭ ‬وجدان‭ ‬المواطن‭.. ‬وتنويره‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬طبيعي‭ ‬أن‭ ‬نختلف‭ ‬ونتفق‮»‬،‭ ‬حول‭ ‬اختيارها‭ ‬ضمن‭ ‬مواد‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي‭. ‬

كما‭ ‬وصفت‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬سيرتها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬مطبعي‭ ‬وتحدث‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‮»‬‭. ‬