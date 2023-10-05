مثـول الـمـتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور أمام محكمة أمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واتُّهم‭ ‬دواين‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬دي‮»‬‭ ‬ديفيس‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بجريمة‭ ‬القتل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬عند‭ ‬حصول‭ ‬الجريمة‭ ‬عام‭ ‬1996‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬ريفيو‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ديفيس‭ ‬مثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬مكبل‭ ‬اليدين‭ ‬ومرتدياً‭ ‬ملابس‭ ‬السجن‭ ‬الزرقاء‭. ‬

وأرجئ‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬الرسمي،‭ ‬ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬ديفيس‭ ‬إقراراً‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬باستخدام‭ ‬سلاح‭ ‬فتاك‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج‭ ‬لعصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬أو‭ ‬تعزيزها‭ ‬أو‭ ‬مساعدتها‭. ‬

ويقر‭ ‬ديفيس‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬القتل،‭ ‬وقد‭ ‬تفاخر‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الميداني‮»‬‭ ‬لمخطط‭ ‬قتل‭ ‬شاكور‭ ‬ورئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديث‭ ‬رو‭ ‬ريكوردز‮»‬‭ ‬الموسيقية‭ ‬ماريون‭ ‬‮«‬سوج‮»‬‭ ‬نايت‭ ‬انتقاماً‭ ‬لاعتداء‭ ‬على‭ ‬قريبه‭. ‬

وبموجب‭ ‬قانون‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا،‭ ‬يمكن‭ ‬اتهام‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يساعد‭ ‬أو‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬بالقتل،‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬بها‭ ‬اتهام‭ ‬سائق‭ ‬متوارٍ‭ ‬بسرقة‭ ‬مصرف‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬البنك‭ ‬مطلقاً‭. ‬

وكان‭ ‬شاكور،‭ ‬فنان‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعاً‭ ‬بفضل‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬كاليفورنيا‭ ‬لاف‮»‬‭ ‬و«تشاينجز‮»‬‭ ‬و«دير‭ ‬ماما‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬فناني‭ ‬ساحل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الغربي‭ ‬وقُتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬1996‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬فقط‭. ‬

وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬مقتله،‭ ‬اغتيل‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬كريستوفر‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬نوتوريوس‭ ‬بيغ‮»‬‭ ‬والاس‭. ‬

ويربط‭ ‬كثر‭ ‬اغتيالهما‭ ‬بالتنافس‭ ‬بين‭ ‬شركتيهما‭ ‬للتسجيلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬‮«‬ديث‭ ‬رو‮»‬‭ (‬ومقرها‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭) ‬و«باد‭ ‬بوي‭ ‬إنترتينمنت‮»‬‭ (‬نيويورك‭). ‬