Friday, 06 October 2023 04:41 GMT

مثـول الـمـتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور أمام محكمة أمريكية

10/5/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مثل‭ ‬رجل‭ ‬متهم‭ ‬بقتل‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬توباك‭ ‬شاكور‭ ‬قبل‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬هزّت‭ ‬أوساط‭ ‬الهيب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

واتُّهم‭ ‬دواين‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬دي‮»‬‭ ‬ديفيس‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بجريمة‭ ‬القتل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬عند‭ ‬حصول‭ ‬الجريمة‭ ‬عام‭ ‬1996‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬ريفيو‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ديفيس‭ ‬مثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬مكبل‭ ‬اليدين‭ ‬ومرتدياً‭ ‬ملابس‭ ‬السجن‭ ‬الزرقاء‭. ‬

وأرجئ‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬الرسمي،‭ ‬ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬ديفيس‭ ‬إقراراً‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬باستخدام‭ ‬سلاح‭ ‬فتاك‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج‭ ‬لعصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬أو‭ ‬تعزيزها‭ ‬أو‭ ‬مساعدتها‭. ‬

ويقر‭ ‬ديفيس‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬القتل،‭ ‬وقد‭ ‬تفاخر‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الميداني‮»‬‭ ‬لمخطط‭ ‬قتل‭ ‬شاكور‭ ‬ورئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديث‭ ‬رو‭ ‬ريكوردز‮»‬‭ ‬الموسيقية‭ ‬ماريون‭ ‬‮«‬سوج‮»‬‭ ‬نايت‭ ‬انتقاماً‭ ‬لاعتداء‭ ‬على‭ ‬قريبه‭. ‬

وبموجب‭ ‬قانون‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا،‭ ‬يمكن‭ ‬اتهام‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يساعد‭ ‬أو‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬بالقتل،‭ ‬بالطريقة‭ ‬عينها‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬بها‭ ‬اتهام‭ ‬سائق‭ ‬متوارٍ‭ ‬بسرقة‭ ‬مصرف‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬البنك‭ ‬مطلقاً‭. ‬

وكان‭ ‬شاكور،‭ ‬فنان‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعاً‭ ‬بفضل‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬كاليفورنيا‭ ‬لاف‮»‬‭ ‬و«تشاينجز‮»‬‭ ‬و«دير‭ ‬ماما‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬فناني‭ ‬ساحل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الغربي‭ ‬وقُتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬1996‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬فقط‭. ‬

وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬مقتله،‭ ‬اغتيل‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬كريستوفر‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬نوتوريوس‭ ‬بيغ‮»‬‭ ‬والاس‭. ‬

ويربط‭ ‬كثر‭ ‬اغتيالهما‭ ‬بالتنافس‭ ‬بين‭ ‬شركتيهما‭ ‬للتسجيلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬‮«‬ديث‭ ‬رو‮»‬‭ (‬ومقرها‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭) ‬و«باد‭ ‬بوي‭ ‬إنترتينمنت‮»‬‭ (‬نيويورك‭). ‬

MENAFN05102023000055011008ID1107198750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث