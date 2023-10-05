نجاح لافت للرياضات الإلكترونية في ظهورها الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حققت منافسات الرياضات الالكترونية نجاحا لافتا في ظهورها الأول بدورات الألعاب الآسيوية، وذلك في النسخة التاسعة عشرة بهانغتشو شرق الصين.
وأدرجت الرياضات الاكترونية للمرة الاولى ضمن البرنامج الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، بعد أن كانت استعراضية فقط في النسخة السابقة بجاكرتا عام 201.
شارك 473 رياضيا مثلوا 30 لجنة أولمبية آسيوية في 7 مسابقات للرياضات الالكترونية التي وزعت فيها 21 ميدالية، 7 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات.
وحصدت الصين أكبر عدد من الميداليات في هذه المنافسات، بواقع 5 ميداليات منها 4 ذهبيات، وجاءت كوريا الجنوبية ثانية وتايلاند ثالثة.
وتلقت منافسات الرياضات الإلكترونية في الدورة دعما قويا من المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للألعاب والادارة الرياضية العامة في الصين، وأيضا من اللجان الأولمبية الوطنية التي شاركت فيها.
وهنأ المجلس الأولمبي الآسيوي منظمي مسابقات الرياضات الالكترونية في الدورة، واعتبرها إنجازا مثاليا، وأعرب عن تطلعه لتحقيق نجاح آكبر في النسخة المقبلة في آيتشي-ناغويا باليابان عام 2026.
وتتواصل رحلة الرياضات الإلكترونية في دورة الالعاب الاسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية المقررة بتايلاند في 2024.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للرياضات الالكترونية اجتماعه الثالث على هامش الدورة في هانغتشو، حيث قدم المجلس الاولمبي الاسيوي دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها هذا الاتحاد الذي يرأسه كينيث فوك.
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