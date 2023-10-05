نجاح لافت للرياضات الإلكترونية في ظهورها الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأدرجت‭ ‬الرياضات‭ ‬الاكترونية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغتشو،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬استعراضية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬بجاكرتا‭ ‬عام‭ ‬201‭.‬‮

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شارك‭ ‬473‭ ‬رياضيا‭ ‬مثلوا‭ ‬30‭ ‬لجنة‭ ‬أولمبية‭ ‬آسيوية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مسابقات‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬فيها‭ ‬21‭ ‬ميدالية،‭ ‬7‭ ‬ذهبيات‭ ‬و7‭ ‬فضيات‭ ‬و7‭ ‬برونزيات‭.‬‮

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وحصدت‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات،‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬ذهبيات،‭ ‬وجاءت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثانية‭ ‬وتايلاند‭ ‬ثالثة‭.‬‮

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وتلقت‭ ‬منافسات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬دعما‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للألعاب‭ ‬والادارة‭ ‬الرياضية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭.‬‮

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وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬منظمي‭ ‬مسابقات‭ ‬الرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬واعتبرها‭ ‬إنجازا‭ ‬مثاليا،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬آكبر‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬آيتشي‭-‬ناغويا‭ ‬باليابان‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬‮

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وتتواصل‭ ‬رحلة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬للصالات‭ ‬المغلقة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المقررة‭ ‬بتايلاند‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬‮

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وعقد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المجلس‭ ‬الاولمبي‭ ‬الاسيوي‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬للقرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬كينيث‭ ‬فوك‭.‬